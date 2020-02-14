埃及人口总数突破1亿

2月11日，埃及中央公众动员和统计局大楼外悬挂的居民人口实时计数器备受关注。下午2时30分左右，随着计数器上的数字首次上升至9位数，埃及成为全球第十四个人口过亿国家。

埃及人口出生率一直维持在较高水平，每年新增人口约250万。据联合国估计，如果保持当前趋势，到2030年埃及人口将增至1.28亿。埃及移民部长娜比拉·马克拉姆表示，除国内人口外，还有大约1300万埃及人生活在海外，其中仅在沙特阿拉伯就有超过200万人。

埃及是人口最多的阿拉伯国家、人口第三多的非洲国家。庞大的人口规模为埃及提供了巨大的市场潜力和人口红利，但同时人口过快增长也为埃及社会发展带来制约。

一方面，庞大的居民数量使得埃及的消费市场成为不可忽略的一块“大蛋糕”，吸引各国投资者进入，尤其受到互联网和电商企业的青睐。人口结构年轻化提供的大量劳动力也将使埃及在后续的发展中享受到不少红利。据统计，埃及18—29岁的青年人口为2020万，相当于人口总数的21%；15岁以下的人口占总人口的34.2％，65岁以上人口仅占3.9%。

另一方面，人口出生率居高不下，也为埃及政府人口管理带来挑战。目前，埃及每平方公里的居住区平均人口密度已高达1422人。半岛电视台网站指出，人口过快增长首先给道路和公共交通等基础设施建设带来压力，在一定程度上制约埃及经济社会的发展。此外，人口过快增长也给环境带来负担，并导致教育资源缺乏和受教育程度的下降。

近年来，埃及各界逐渐意识到人口过快增长可能带来的负面影响，并综合施策加以应对。埃及总统塞西曾多次表示，人口过快增长可能会拖累经济发展。据埃及“金字塔在线”网站报道，2019年，埃及发起“只生两个”的倡议，号召民众特别是农村地区的人们生育更少孩子；自去年1月起，埃及政府补贴的学龄儿童数由此前的每个家庭3个缩减为2个。

（本报开罗2月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 16 版）

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