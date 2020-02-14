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法国流感疫情蔓延

本报驻法国记者  葛文博

2020年02月14日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　法国卫生和医学研究所日前公布的数据显示，法国流感疫情正处于“大规模扩散”状态。自从去年11月暴发以来，共有2.3万余人次出现流感症状，311例病患病情严重，26名患者死亡。

　　法国季节性流感多发于11月至次年4月，每年可引起200万至600万人感染。去年，法国约有9900名病患因流感死亡。法新社报道指出，预计病患及死亡人数将快速增长。根据当前统计模型计算，今年季节性流感可能导致超过8000人死亡。

　　今年冬天在法国流行的主要是甲型和乙型流感病毒，老人、孕妇和儿童易感，重症患者的平均年龄为52岁，其中大部分为65岁以上、长期患慢性病等容易引起严重并发症的高危人群。据统计，当前流感患者中3/4的人没有接种流感疫苗。

　　此前，法国卫生部出台高危人群流感疫苗全额报销制度，并在全国范围授权药剂师为人们注射流感疫苗，以期将法国流感疫苗接种比例由2018年的46.8%提升至世界卫生组织建议的75%。但据媒体报道，法国接种流感疫苗人数近年来仍持续走低，大量法国民众和医疗护理人员都对此不够重视，甚至还存在抵触情绪。

　　法国公共卫生总局的流行病学家卡罗琳·菲特指出，当前法国流感的潜伏期最长72小时，传染性平均持续6天。法国公共卫生总局呼吁民众尽早接种疫苗，多通风，勤洗手，使用一次性纸巾，打喷嚏时注意遮挡，并建议患者及时向全科医生、医疗部门等报告。

　　（本报巴黎2月13日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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