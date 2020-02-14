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“我们看到了中国扎扎实实的防控行动”

——新型冠状病毒全球研究与创新论坛记者会侧记

本报赴瑞士特派记者 张朋辉

2020年02月14日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　“你为什么多次赞扬中国，这是不是中方的要求？”

　　瑞士日内瓦，世界卫生组织总部。当地时间2月12日晚，新型冠状病毒全球研究与创新论坛后的记者会上，一名西方记者向世卫组织总干事谭德塞抛出这样一个问题。

　　新冠肺炎疫情发生以来，中国及时采取有力措施。经过艰苦努力，疫情出现积极变化，防控工作取得积极成效，得到世卫组织及许多国家充分肯定和高度评价。但个别国家借题发挥、过度反应；一些媒体渲染威胁、制造恐慌，甚至颠倒黑白、无端攻击。这个问题即是一例。

　　面对抛出的问题，谭德塞用事实回应：“中国以创纪录的速度分离出病毒，进行基因测序，并立即同世卫组织分享。这有助于其他国家研发病毒测试工具。如果没有测试工具，感染病例可能被忽视，造成疫情扩散。”

　　谭德塞再次谈起中国和德国卫生部门密切合作，快速识别、隔离德国境内新冠病毒感染者的例子，他认为，中国公开、透明、负责任的举措，让德国能够立即采取行动，阻止病毒蔓延。

　　“中国赢得赞誉实至名归，我们看到了中国扎扎实实的防控行动。”谭德塞的答案很干脆，“就在这个大厅，世卫组织执行委员会第146届会议上，几乎每一位成员都对中国表示赞赏。在武汉这样的城市采取大规模行动会付出一些代价，包括经济代价。一位英国代表说，我们赞赏中国的行动，这是英雄的举动，我们也因此更加安全。”

　　谭德塞强调，公开赞扬一些国家有两个目的，一是鼓励这些国家继续坚持正确的行动，二是带动其他国家借鉴、学习这些做法。中国扎扎实实的做法应该得到称赞。“中国无需要求赞扬，过去没有，现在也没有。”

　　谭德塞说，中国国家主席习近平对疫情防控工作高度重视，亲自指挥、亲自部署，展现出卓越的领导力。“我惊讶于习近平主席对疫情的了解。我们一直都呼吁政治承诺、领导作用，这就是我们看到的领导作用，你不赞赏这种真正的领导作用吗？”

　　谭德塞重申，中国采取的很多有力举措抑制了疫情传播，为世界应对疫情提供了宝贵的“窗口期”。“真相不言而喻，我们让事实说话，世界可以评判。”面对疫情挑战，“我们不能彼此对抗，而是要相互团结，团结、团结，还是团结。不要慌张、不要恐惧，做正确的事，这就是我的呼吁”。

　　（本报日内瓦2月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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