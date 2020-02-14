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困难只会让中国人民更坚强（患难见真情 共同抗疫情）

穆罕默德·乌萨马

2020年02月14日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　我毕业于开罗大学中文系，今年32岁。15年前我开始学中文，2011年来到北京。

　　我曾作为来自埃及的代表参加湖北卫视一档文化交流类节目，由此结识了许多生活在武汉的中国和埃及朋友。这段时间我经常和他们交流，他们对战胜疫情充满信心。

　　新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府迅速采取行动，进行及时隔离、定时通报、建设定点收治医院……中国用很短的时间就建成武汉火神山、雷神山医院，向世界展示了“中国速度”和防控疫情的巨大决心。这些天我在家中，不时有社区工作人员上门了解情况，为我讲解防疫知识，提供帮助。媒体也进行大量科普，介绍如何正确洗手、佩戴口罩……点点滴滴的防疫工作细致周到，让我印象深刻。

　　埃及和中国文化有相通之处。这些年，中国朋友们在工作和生活中给予我关心帮助，为我留下很多美好回忆。疫情当前，我选择留在中国，同中国朋友一起共克时艰。

　　越在遇到困难时，人们就越要团结一致，相互支持。当前，一些国家和地区采取过激措施，我希望他们能够理性、冷静地看待当前疫情，并作出科学、恰当的应对。

　　这些年来，中国政府带领中国人民团结奋斗，战胜一个又一个困难。中国是负责任、有担当的国家，中国政府是高效务实的政府。我相信，困难只会让中国人民更坚强，疫情防控阻击战一定会在不久的未来取得胜利。

　　（作者为中埃文化交流友人，本报记者刘歌采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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