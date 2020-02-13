南非总统拉马福萨：五年内五项举措降低青年失业率

人民网约翰内斯堡2月13日电（王磊）2月13日，南非总统拉马福萨表示南非政府将开始实施总统青年就业干预计划（Presidential Youth Employment Intervention），该计划包括未来五年内将采取的五项优先举措，以降低令人担忧的青年失业率。

在开普敦发表国情咨文前，拉马福萨表示青年失业仍然是政府面临的主要挑战。为了降低青年失业率，这一干预计划将由总统府一个专门的项目管理办公室推进。应对这一挑战，政府必须加快发展竞争性强、面向出口和劳动密集型的行业，因为这些行业更需要青年力量。

这一计划将采取的举措包括：首先，建立全国性管理网络，帮助年轻求职者了解和获得学习和工作机会，基本就业技能培训，以及与就业和其他机会相匹配。“这一点对于那些被边缘化、被排斥在社会之外的年轻人来说尤为重要。”通过这个平台，年轻人将获得私人和在线支持，如何创建个人简历和改善求职和面试技巧。

第二项举措是确保青年具备在全球商业服务、数字技术、旅游、农业和社会服务等行业就业的必要技能。“我们正与这些部门、行业合作，并与高等教育和培训部以及各教育和培训局合作”，拉马福萨说。

第三项举措为通过创新创造青年就业机会。拉马福萨说，政府需要找到新的创新方式来支持青年创业和自就业。可以通过消除对小企业的监管障碍，以及创造公共空间，让企业在乡镇、村庄和城市中心蓬勃发展。

第四项举措为帮助青年获得工作经验，使他们在劳动力市场站稳脚跟，也是政府的首要任务。“我们正在扩大青年就业服务，并与技术和职业教育及培训学院（TVET）合作，确保更多的学生获得实践经验，完成理论培训。”

拉马福萨说，还要制定一项总统青年服务方案，帮助年轻人回馈社区、参与国家建设，同时提高他们的就业能力。“我们正在设计一种模式，帮助青年参与体育、艺术和文化、公共基础设施建设和社区项目等活动。”

拉马福萨表示这五项举措将为南非青年创造更多的就业机会，释放他们的活力和潜力。据悉，这一计划的实施将得到总统府、国家青年发展局、就业和劳工部、高等教育和培训部、小企业发展部，以及哈兰贝青年就业加速器和青年就业服务等机构的支持。

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