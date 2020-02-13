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多国青少年自发支持中国抗疫 外交部：由衷感谢

2020年02月13日17:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京2月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

记者会实录如下：

首先向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天发布的统计数字，2月12日0—24时，中国境内新增治愈出院病例1171例。截至2月12日24时，中国境内累计治愈出院病例5911例。

2月12日0—24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例312例，连续第9天呈下降态势。

问：你能否介绍在华外国人感染新冠肺炎的最新情况？有多少人确诊？其中有多少在武汉？他们现状如何？

答：据向有关部门了解，目前在华外国人确诊患新冠肺炎病例数量无变化，治愈出院人数从7人增至8人。

问：近日，意大利那不勒斯市青年人发起“拥抱中国人”的快闪活动，很多民众参与其中，呼吁人们抵制歧视。东京街头一名身穿中国旗袍的日本女孩号召民众为武汉捐款，并表示“可怕的是病毒，不是中国”。这些视频在社交媒体平台上有超大量的浏览。请问发言人是否看过？如何评价各国民众特别是青少年的这些倡议和举动？

答：我和我的同事看到了你提到的这些视频。除此之外，我们还看到英国中学生合唱中文歌曲《让世界充满爱》，看到德国青年们用“I am China”的口号呼吁全球共同抗击疫情，看到埃塞俄比亚学生用中文祝福“中国加油”……

我们为这些暖心视频点赞，对各国民众特别是青少年自发举动展现出的正直、善良、勇气和爱心表示高度赞赏和由衷感谢。

一段时间以来，联合国秘书长、世界卫生组织总干事等国际机构负责人和多国政要都公开呼吁，应对新冠肺炎疫情应避免歧视、污名化和过度反应。

很多国家的民众特别是青少年通过自发的举动呼唤良知与正义，抵制偏见与不公，传递信心与力量，对中国人民的抗疫斗争给予了道义上的声援和精神上的支持。

疫情无情人有情，患难时刻见真情。我们坚信，真善终将克服隔膜，关爱终将战胜恐慌，在世界人民的理解支持之下，中国人民一定能够取得抗击疫情的最终胜利。

让我们一起加油！

问：湖北省确诊新冠肺炎病例的最新方法是否得到世卫组织认可？

答：建议你向主管部门询问。

问：据报道，台湾疾病预防控制中心禁止非台湾居民入台，已在台相关人员可以每次申请延长停留期15天。中方对此有何评论？有多少人会受到影响？

答：这次疫情发生后，从对台湾同胞生命安全和身体健康高度负责的角度出发，国家卫健委及时向台湾地区通报疫情防控最新信息，加强海峡两岸对疫情的共同应对。据了解，目前两岸一直就疫情防控保持着沟通。

至于你关心的具体问题，建议你向主管部门询问。

问：有一个关于滞留武汉外国人的中国籍配偶的问题。此前，外交部曾表示，允许这些中国籍配偶离开武汉。那么，非外国人的配偶但是拥有日本或其他国家永久居留权的人员，是否被允许离开武汉？如果不允许，理由是什么？

答：我能告诉你的是，对于外国在武汉公民的中国籍直系家属，考虑到家庭因素，如其本人愿意，可以随家人一同乘机离开。

其他情况我不掌握。

问：我们现在只看到了湖北省的最新确诊数字，中方是否将公布其他省份的情况？

答：请你等待主管部门的权威发布。

问：第一个问题，湖北省确诊新冠肺炎病例的最新方法是否会在全国普及应用？第二个问题，世卫组织的先遣组是否已经在武汉，还是将赴武汉？第三个问题，如果湖北省医疗资源持续不足，湖北省确诊病患是否会被转移到其他省份治疗？

答：关于第一个问题，建议你向主管部门询问。

关于第二个问题，据我了解，中方有关部门正在同世卫组织先遣组商谈中国—世卫组织联合专家考察组具体安排。详细情况你可以向他们去询问。

关于第三个问题，建议你向主管部门询问。

问：世卫组织先遣组此次来华的目的是什么？双方期待达成什么成果？先遣组将在华停留多久？

答：先遣组此次来华是与中方有关部门就中国—世卫组织联合专家考察组的具体安排进行商谈。联合专家考察组的主要目的，是双方专家就疫情形势和防控情况进行深入交流，为中国及全球各疫情国下一步共同努力开展疫情防控提供意见建议。

具体问题建议你向主管部门询问。

(责编：崔越、杨牧)
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