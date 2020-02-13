安理会认可利比亚问题柏林峰会成果

新华社联合国2月12日电（记者尚绪谦）联合国安理会12日通过第2510号决议,认可上月举行的利比亚问题柏林峰会成果。

第2510号决议谴责利比亚暴力冲突加剧，要求利比亚冲突方达成持久停火协议。决议获得除俄罗斯之外的所有安理会成员国支持，俄投了弃权票。

决议重申了柏林峰会达成的遵守安理会武器禁运的承诺，要求所有联合国会员国执行对利比亚武器禁运，避免军事介入利比亚冲突或采取加剧冲突的其他行动。

1月19日召开的利比亚问题柏林峰会通过一份包含55点成果的文件。与会各方承诺，避免干涉利比亚内政或武装冲突；呼吁有关各方全面持久停止所有敌对行动，不进行任何加剧冲突或与安理会武器禁运、停火不符的活动；设立由参会各方参与的国际跟踪委员会，以便在联合国主持下保持各方会后协调，并负责查验峰会成果是否得到落实。

包括安理会5个常任理事国在内的12个国家的领导人或高级代表，以及联合国、欧盟、非盟和阿盟领导人出席了柏林峰会。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。目前，利比亚两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装力量控制西部部分地区，国民代表大会和哈夫塔尔领导的“国民军”控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

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