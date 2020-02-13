慷慨解囊共抗疫情，海归责任汇聚壮美星河

岂曰无衣？与子同袍。家国情怀，海归责任。

新冠肺炎疫情发生以来，欧美同学会认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，积极加入到疫情防控的大军中来。1月30日，欧美同学会发布倡议书，号召海内外广大留学人员及留学人员工作者坚定打赢疫情防控阻击战的信心和决心，投身疫情防控工作，形成抗击疫情合力，为夺取疫情防控工作的最后胜利做出新时代留学人员群体的贡献。

疫情就是命令，防控就是责任。欧美同学会各委员会、地方组织、国别分会积极响应，迅速行动，筹集战“疫”物资紧急驰援一线，爱心捐款数额不断累积，一幕幕场景、一个个故事，一片片真情，汇聚成留学人员防疫、控疫的坚定信心和强大力量。

守望相助

海归企业把“责任”挺在前面

“一个企业家的身上应该流淌着道德的血液。”面对疫情，众多海归企业把社会责任挺在前面，不躲闪、不缺位，争当先锋表率。

“做有温度的公司，做敢担当的百度。”1月26日，山西欧美同学会副会长李彦宏学长组织百度集团设立3亿元疫情及公共卫生安全攻坚专项基金，用于支持新型冠状病毒等新疾病的治愈药物筛选、研发等一系列抗击疫情工作，以及更长期的社会公共卫生安全信息科普和传播等。

浙江省欧美同学会副会长、浙江中南建设集团有限公司总裁吴伟学长所在企业浙江中南控股集团捐赠1000万元。

山东省欧美同学会常务理事、太阳纸业副董事长李娜学长所在企业捐款1000万元。李娜说，有党和国家的坚强领导、科学应对，有全国人民的万众一心、众志成城，我们一定能打赢这场疫情防控的阻击战。

上海市欧美同学会常务副会长常兆华学长创办的微创医疗向武汉疫区捐赠200万元，并无偿提供冠状动脉支架系统等自产高科技医疗物资，专项用于开展疫情期间心肌梗死等冠心病急诊手术。

漳州市欧美同学会何智勇学长所在的福建梦娇兰日化有限公司第一时间向武汉捐赠价值300万的产品物资。

凝心聚力，抗击疫情。重庆欧美同学会副会长、特斯联CEO艾渝学长带领特斯联迅速成立应急管理小组，开展“火雷行动”，通过各种渠道积极筹备各类湖北地区紧缺的医疗物资，24小时便确认落实了第一批物资。重庆大渡口区欧美同学会副会长、重庆潜能实业（集团）有限公司总经理张鹏学长所在企业捐款100万元。

江苏盐城市欧美同学会高林平学长所在的盐城维信电子有限公司捐赠500万元，吕志聪学长所在的港龙地产集团有限公司捐赠100万元。

面对学校延期开学的实际情况，为保证学生尤其是面临中考的学生“停课不停学，离校不离师”，徐雯学长创办的上海莘越软件科技有限公司向全国各地爱心捐赠价值3000万元的在线教学学习产品，给学生们送上一份“知识礼物”。

海归企业是创新创业的生力军，也是社会和谐发展的稳定器。危急面前，众多海归企业一马当先，用实际行动完成了对“责任和初心”的又一次回望。

一呼百应

捐款捐物书写人间大爱

“心系家国抗疫情，一方有难八方援。”欧美同学会充分发挥联系广泛的组织优势，积极沟通协调，畅通运送渠道，确保物资送达最需要的地方。各级各类组织及学长踊跃捐款捐物，真情大爱筑起疫情防控的坚实长城。

疫情发生后，浙江省欧美同学会积极行动。会长施一公等学长第一时间带头捐款。

宁波欧美同学会常务理事、宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事长王一鸣学长捐赠100万定向支持宁波去湖北支援的医护人员和宁波定点诊治医院一线诊治医护人员，并向象山县政府捐赠1万个口罩。

欧美同学会各级各类组织和学长们利用在海外及国内的朋友关系牵线搭桥，引导海外华人华侨社团与当地大使馆、国内红十字会等机构联系，协助将海外捐赠在国内落地。仅上海市欧美同学会陈波、丁宏璧等学长就累计协助向疫区运送口罩超过100万个。

“羡慕你们很团结。爱国，爱人民。”当连续“奋战”40多个小时，2.5万只医用口罩从印尼辗转运回国内时，印尼供货商这样评价昆山市新联会和江苏省欧美同学会的义举。

原来，江苏昆山市新联会杨银剑在印尼筹集了10箱共2.5万只医用口罩，但出关和物流问题无法解决，“2月4日以后很有可能无法出关”的消息更是让他十分焦急，于是昆山市新联会向江苏省欧美同学会求援，这才上演了大家齐心协力、抢运口罩的动人一幕。

海外游子也加入到这场战“疫”中来。中国留荷学生学者联合会开展了以“八方驰援战疫情，众志成城克时难”为主题的关于支援武汉抗击新冠肺炎的爱心募捐活动。截至荷兰时间2月4日晚上8时，全荷学联共收到183笔转账，金额达到11829.98欧元。

南京欧美同学会海外顾问、加拿大中国商会团体联盟主席王海澄在多伦多发起倡议，号召加拿大江苏侨团募集捐赠，截至2月3日，共收到捐款约30万人民币。

在这场没有硝烟的病毒防疫战中，捐资捐物的学长不胜枚举，所捐物资涉及医用口罩、手套、防护服、护目镜、体温计、监护仪、心电图机、人体测温热像仪、抗感染药品，等等。

据不完全统计，南京欧美同学会学长累积捐款超百万元；

河南欧美同学会各级组织及广大会员捐款超过130万元；

四川欧美同学会各级组织的学长以个人或公司名义累计捐款712万余元；

……

立春已过，“阳和起蛰，品物皆春”。春意味着风和日暖，鸟语花香；春也意味着万物复苏，生机勃勃，是一年四季开始，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。

这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考。疫情面前，需要科学理性、需要众志成城，也需要亮剑精神。欧美同学会以强大的号召力和组织力，与全国人民一道，共克时艰，这份坚定的支持还在继续，这份持久的感动已春风化雨……（来源 ：欧美同学会《留学生》杂志社）

(责编：崔越、贾文婷)