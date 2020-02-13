原标题：3人退出美国2020年总统选举民主党预选

新华社华盛顿2月12日电（记者孙丁 徐剑梅）由于在美国2020年总统选举预选开局表现不佳，3名民主党竞选人先后宣布退选。

前马萨诸塞州州长帕特里克12日发表声明说，他在新罕布什尔州民主党预选中的表现不足以支持其竞选活动持续至下一轮投票，因此决定退选。

新罕布什尔州民主党预选11日举行。当晚，华裔企业家杨安泽和科罗拉多州联邦参议员贝内特宣布退选，给出的理由同帕特里克相似。

据美国媒体统计，在新罕布什尔州民主党预选中，佛蒙特州联邦参议员桑德斯以25.7%的得票率位列第一，印第安纳州南本德市前市长布蒂吉格以不足两个百分点的劣势屈居第二，明尼苏达州联邦参议员克洛布彻名列第三。在退选的3人中，杨安泽得票率最高，但也仅有2.8%。

截至12日，仍有8名民主党竞选人继续角逐党内提名。接下来两场预选将分别在内华达州和南卡罗来纳州举行。马萨诸塞州民主党选民康妮日前接受新华社记者采访时说，预选阶段，民主党总统竞选人阵容庞大、观点多样，但也给选民造成了一定困惑。

新罕布什尔州共和党预选11日同时进行，现任总统特朗普得票率超过85%，轻松获胜。

党内预选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人争夺本党总统候选人提名。预选结束后，两党将分别召开全国代表大会，确定本党总统候选人。

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