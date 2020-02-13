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特朗普称“不介意”菲方终止《访问部队协议》

2020年02月13日15:38  来源：新华网
 
原标题：特朗普称“不介意”菲方终止《访问部队协议》

　　新华社华盛顿2月12日电（记者刘品然　刘晨）美国总统特朗普12日表示，他对菲律宾日前决定终止与美方《访问部队协议》的决定并不介意，称此举能节约美方经费。

　　特朗普当天在白宫回答媒体有关提问时做出上述表述。他说，他的观点与别人不同，菲方愿意终止该协议没有关系，美方会因此节约不少经费。

　　特朗普同时指出他与菲律宾领导人保持着非常好的关系，称菲律宾此前在打击极端武装组织战事期间曾得到美国的帮助。

　　特朗普此番言论与国防部长埃斯珀11日的表态形成鲜明对比。埃斯珀11日称菲方终止《访问部队协议》的决定“令人遗憾且方向错误”，美方将对此进行仔细研判，并在未来180天内想办法解决该问题。

　　菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛12日对埃斯珀的表态做出回应，认为菲律宾此举“方向正确且早该如此”，且符合菲总统杜特尔特一贯奉行的独立自主外交政策。

　　菲外交部11日宣布，菲已于当天正式决定终止与美国签署的《访问部队协议》。该协议于1998年签署，规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，其中包括双方举行军事演习的相关内容。按照双方约定，如要终止协议，任何一方可以书面形式通过外交渠道通知另一方，在通知180天之后条约自动终止。

　　目前，菲美之间在安全合作方面还有1951年签署的《共同防御条约》和2014年签署的《加强防务合作协议》。

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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