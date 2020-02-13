原标题：美国加征关税令法国葡萄酒业面临风险

新华社巴黎2月12日电（记者徐永春）法国葡萄酒与烈性酒出口商联合会12日发布报告说，2019年法国葡萄酒和烈性酒出口额增长5.9%至140亿欧元（1欧元约合1.1美元），但在美国加征关税背景下，相当一部分出口增长来自交易商提前发货，行业未来发展面临诸多不确定性。

法国葡萄酒与烈性酒出口商联合会主席安托万·莱恰说：“去年出口业绩亮眼但具有误导性，国际贸易关系紧张对法国葡萄酒和烈性酒出口带来严重影响，今年前景并不乐观。”

报告显示，美国依然是法国葡萄酒和烈性酒的第一大出口市场，出口额去年增长16%至约37亿欧元，但增长的主要原因是美国加征关税导致大量交易商提前发货。报告显示，法国瓶装葡萄酒出口额在2019年第四季度下滑17.5%。

此外，英国“脱欧”带来的不确定性也导致部分交易商提前发货，法国对英国的葡萄酒和烈性酒出口2019年增长4.4%至约14亿欧元。

莱恰说，美国加征关税对法国葡萄酒和烈性酒行业来说是最紧迫和最令人担忧的问题。如果缺乏有效应对，今年法国50万葡萄酒从业人员将受到波及。

近年来，法美在数字税、航空补贴等领域争端不断。2019年10月18日起，美国对价值约75亿美元的欧盟输美商品加征关税，加征对象不仅覆盖空客飞机，还包括法国葡萄酒、英国苏格兰威士忌等多种欧洲特色农产品。

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