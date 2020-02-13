罗马尼亚在华记者：我被中国人的勇敢乐观深深感动

尼娜 Felicia Nina Gherman

我是一名在北京工作了近九年的记者。我想通过我在中国的切身感受，告诉我的同胞们这里到底是什么样子，一个伟大的民族如何正在进行着一场艰难的斗争。

在罗马尼亚，对新冠肺炎的报道似乎到了一种歇斯底里的地步，到处都是虚假新闻，电视里也是各种恐怖的画面，仿佛到了世界末日一般。作为一个在中国工作、生活了近9年的罗马尼亚人，我觉得我有义务告诉距我8000公里之外是同胞们真相。我真想大声说：请放过我的父母吧，他们都70多岁了。你们在报道这些新闻的时候，请多做一些调研、分析和求证，不要随意发布未经证实的消息，甚至是传闻和谣言。你们知道，这些虚假的消息可能是会带来一时的收视率，但更严重的是会造成巨大的恐慌，引起非常严重的后果。

我们这些身在中国的外国人也是这场疫情的受害者。，但是我并不抱怨。在这个艰难的时刻继续留在中国是我自己的选择。我告诉自己要保持冷静和乐观，保持警惕，做好各项防护措施，相信上帝。我对中国政府采取的各项措施充满了信心。这些措施是任何一个西方国家都难以做到的，甚至是难以想象的。

中国政府在全国范围内采取了各种防护措施，规模巨大。老实说，我真不敢相信世界上还有哪个国家能够有这么大的决心与魄力，采取如此大规模的统一行动来抗击疫情。许多城市被封城了；许多会议和活动，包括国际性的，都被取消了；春节假期也延长了。从外地返回居住地的人都被要求自动隔离14天，然后才可以去上班。超市里的购物车被严格消毒，公共交通的车辆也是每天多次消毒。

中国人都严格遵守着政府的要求，不参加各种聚会。这是一个非常团结，也非常守纪律的民族，尤其是在危难的时刻。他们知道，2020年是从一场严峻的考验开始的。，这场考验会带来巨大的牺牲和损失。但是，所有的这一切都是值得的，为了获得最后的胜利，任何代价都是值得的。中国人就是这么想，也是这么做的。他们在如此重大的危机事件中表现出来的巨大动员能力和执行力真的令人称赞！

武汉是中国一个重要的工业和商业中心城市，是这次疫情暴发的中心。这个有1100万人口的城市已经封城了。那里的人们非常勇敢、乐观，到了晚上，大家集体到阳台上，高唱国歌和《我和我的祖国》等爱国歌曲。在微博、微信等各种社交平台上，都是中国人自己拍摄的各种加油、鼓劲的小视频，我们这些外国人也被深深地感动着。

到处都能听到“加油，加油”。中国人用他们的行动再一次证明了，在他们的字典中没有“不可能”这个词。当这个民族到了一个危机的时刻，全体人民就会挺身而出，用自己的血肉筑起一座新的长城，就像他们的国歌里唱的一样。这段时间以来，我一直体会着中国人民的这种力量。我确信中国人民终将战胜病魔，取得胜利。

（作者系中央广播电视总台欧洲拉美地区语言节目中心罗马尼亚语部外籍员工）

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