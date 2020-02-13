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法国人马大克：中国加油！武汉加油！中国一定能取得胜利！

马大克 Marc Gattano

2020年02月13日11:03  来源：人民网-国际频道
 

这场突然爆发的新型冠状病毒肺炎是一场悲剧，我不希望它降临任何国家。疫情除了摧毁春节假期以外，也让危机管理变得更加复杂化。然而历史本就是充满戏剧性的，我们必须勇敢面对这一切。尽管我们身处其中，但也应感到庆幸，这个时代为我们提供诸多便利的通讯方式和科学技术，从而可以更好地武装自己。

中国的医疗系统是高效的，迅速识别出新型病毒并且提出预警，从而有效避免更大范围内的集中性疾病爆发。

中国公共机关的回应堪称典范，值得赞扬。中国政府果断将人民的生命健康置于经济利益之上，做出准确判断并迅速采取严厉有效措施，诸如自行隔离十四天，关闭机场、火车站、高速公路，延长假期，取消团队旅行等。中国政府对于紧急状况做出了坚定的回应。

然而并非所有国家都能够迅速采取这些应急措施。作为法国人，我在想如果法国面临同样的疫情，可能将耗费更长时间才能做到这些，更不用说在十天内建造两所医院了。这个速度只有中国才能实现！或许法国人还会以人身自由受限为由进行多次抗议示威。此时此刻，在这种情况下集体利益必须优先于个人自由。

中国人民的反应令人钦佩。医疗人员英勇奋战在第一线为遏制疫情扩散做出巨大牺牲。可以说，每个人都为国家利益贡献出了自己的力量。虽然从短期来看，疫情对中国经济造成损失不可避免，但是中国一定会取得胜利并变得更加强大。

就我个人而言，因为突发疫情我为中国朋友预定的欧洲旅行被迫取消，而我也暂时无法返回中国工作。但和身处疫情中的朋友们而言，我们这点损失太微不足道了。

最后我要向正处在抗疫中的中国人民表达支持：中国加油！武汉加油！中国一定能取得胜利！

（本文作者现执教于中国人民大学外国语学院法语系）

（翻译 实习生 崔忆婷） 

(责编：于洋、贾文婷)
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