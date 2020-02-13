国际观察：蓬佩奥先生又拙劣地撒谎了

美国国务卿蓬佩奥先生又撒谎了，而且是弥天大谎。这次针对的依然是中国。

日前，蓬佩奥在美国全国州长协会会议上演讲时称，美国与中国之间的竞争正在从联邦到地方层面全面展开。中国正在监视美国的一举一动，美国各州的官员在进行政策制定时都会被中国监视，中国甚至正在慢慢地试图控制美国未来政策的制定。中方利用美国政治体系自由开放的特点对美各州施加影响，进行渗透。他要求地方政府重视对华竞争，并慎重开展对华合作。

说蓬佩奥先生撒的是弥天大谎，首先因为他罔顾中美关系的历史和现实，睁着眼睛说瞎话。中美建交40年来，两国关系虽历经坎坷，但克难前行，经贸及各领域合作都取得了互利共赢的发展，国家层面如此，地方层面也如此。由于美国的行政管理体制，全国50个州、270多个城市和数以万计的市镇，在经济上都有一定的独立性，其中相当一部分都程度不同地参与了与中国的合作。

2018年，中美两国货物贸易额超过了6300亿美元,两国双向投资累计超过2400亿美元。虽非各州市利益均沾，但未分得一杯羹者寥寥，故此争相扩大与中国合作。40年来，地方合作在中美合作中发挥了重要作用，仅以友好省州为例即可见一斑。截至2019年2月，两国已建立50对友好省州，227对友好城市，开展了大量交流活动，促成了许多重大合作项目，涌现出许多“国相交在于民相亲”的佳话。近年来，在两国领导人支持下建立的中美省州贸易投资合作工作组机制组织了大量团组互访，促成省州之间贸易投资大增，大项目接踵落地。

把这样两厢情愿又互惠互利的合作说成是中国对美方“施加影响”，“进行渗透”甚至“加以监视”，岂不是信口雌黄，滑天下之大稽！至于说中方对美国各州“进行研究”，以“判定哪些州能和中国进行贸易合作”，一定会有，但那是正常、合规合法的商业调研，而不是蓬佩奥先生臆想的见不得人的勾当，以此警告州长们防备中国“威胁”，实在是庸人自扰。

说蓬佩奥先生撒的是弥天大谎，还因为他选错了时机和对象。中国人民正在万众一心抗击新冠肺炎疫情，得到世界各国的点赞和声援。身为美国国务卿的蓬佩奥不去认真落实特朗普总统作出的“与中国人民站在一起”的承诺，反而东奔西走攻击中国，乘中国之“危”抹黑施压，这是典型的落井下石，为美国减分。中美关系面临积极转机，作为肩负外交重任的国务卿，未见有任何与中方相向而行，推动中美关系健康发展的举动，却热衷于兜售所谓的“中国威胁论”，实在令人费解。

蓬佩奥先生此次撒谎面对的是号称“小总统”的各州州长，他们必须从本州公民利益出发考虑对中国的政策，不论意识形态如何，他们如同美国的执政者一样，都不会舍弃中国的市场和投资，这是显而易见的必然选择。蓬佩奥之谎既阻挡不了中国人民排除万难向前的步伐，也改变不了中美关系包括两国地方之间合作的大方向。谎言终究骗不了人，挡不了双方合作方向。

从美国情报头子转身为国务卿的蓬佩奥先生，是撒谎的行家里手和“教师爷”级的人物。他的谎将一直撒下去，世界观和价值观使然。从本质上说，最令人不齿的可能不在谎言本身，而是隐藏在谎言背后的实质，即早已被时代和历史潮流淹没的意识形态和冷战思维，这才是对维护世界和平，促进共同发展，推动互利合作，构建人类命运共同体的“核心威胁”。（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：于洋、贾文婷)