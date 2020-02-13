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执政缺党首　默克尔盟友催“快选”

2020年02月13日08:25  来源：新华网
 
原标题：执政缺党首　默克尔盟友催“快选”

　　德国多名政要11日呼吁，执政党基督教民主联盟（基民盟）应当迅速确定新党首人选，接替决定辞职的现任主席安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔，以确保下一任总理仍出自基民盟。

　　克兰普-卡伦鲍尔10日宣布，不会作为基民盟总理候选人参加2021年联邦议院选举，并将辞去基民盟主席一职。她准备今年夏天启动党内程序，物色新党首人选。基民盟及其盟友内部不少人质疑这一时间安排，认为需要加快脚步。

　　与基民盟在联邦政府结成“联盟党”参与执政的基督教社会联盟成员亚历山大·多布林特说：“必须迅速解决领导人问题……让事态更加清晰。”

　　基民盟副主席沃尔克·布菲耶告诉德国媒体：“我认为，我们不会等那么久，我们将更快作出决定。”

　　基民盟成员拉尔夫·布林克豪斯说，党首人选的讨论过久可能阻碍执政联盟开展工作，虽然不宜仓促决定，但要避免拖到秋季甚至冬季才敲定党首人选。

　　德国总理安格拉·默克尔已经声明无意再度竞选党首或总理。克兰普-卡伦鲍尔有“小默克尔”之称，2018年接任党首时得到默克尔大力支持。按照传统，基民盟党首即为该党总理候选人。然而，一系列风波使她的领导力受到质疑，近日一场地方选举加深她的信任危机。

　　东部图林根州议会5日选举州长，当地基民盟组织为谋求政治利益，违背这一中右翼政党二战以来一贯路线，与右翼民粹主义政党德国选择党“合作”，舆论哗然。默克尔直斥“不可原谅”，图林根州新当选州长宣布辞职，而克兰普-卡伦鲍尔背负“领导不力”指责。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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