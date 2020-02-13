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协议终止倒计时 美批菲“方向错误”

2020年02月13日08:24  来源：新华网
 
原标题：协议终止倒计时 美批菲“方向错误”

　　菲律宾外交部长特奥多罗·洛钦11日证实，菲外交部已经按总统罗德里戈·杜特尔特的指示，正式告知美国菲方决定终止涉及两国军事合作的《访问部队协议》。

　　美国国防部长马克·埃斯珀说，菲方终止协议的决定“令人遗憾且方向错误”。

　　【收通知】

　　洛钦在社交媒体“推特”上写道，菲方已经将终止《访问部队协议》的正式通知递交美国驻菲律宾大使馆。

　　美国使馆方面证实收到菲方通知，说“这将对美菲（军事）同盟关系产生严重影响”，“华盛顿将谨慎考虑如何以最好方式推进双方共同利益”。

　　菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛11日告诉媒体记者：“终止协议的通知已经发送，协议将在美国政府收到通知180天后终止。”

　　“总统（杜特尔特）不会对美国为挽救《访问部队协议》所作提议感兴趣，他也不会接受任何访美邀请。”帕内洛说。

　　【表遗憾】

　　美国防长埃斯珀11日在前往比利时布鲁塞尔出席北约国防部长会议途中对随行记者说，菲律宾终止协议“令人遗憾且方向错误”。

　　埃斯珀说，他10日晚才得知菲方决定，“我们必须加以研判，从政策和军事角度（研判）。我将听取将领们的意见”。

　　美国曾在菲律宾设有多处军事基地并派驻大批部队，1992年关闭最后一处军事基地，结束在菲数十年的驻军。两国1998年签署《访问部队协议》，为美军士兵以轮岗方式派驻菲律宾提供法律依据。

　　按照双方约定，如要终止协议，任何一方以书面形式通过外交渠道通知另一方，通知180天之后协议自动终止。

　　路透社报道，美国政府希望在180天内推动菲方撤销终止协议的决定或者将终止日期延后。

　　【估损失】

　　路透社解读，《访问部队协议》对美菲军事同盟重要，终止它将令美国在亚洲太平洋地区的军事存在受损。

　　《访问部队协议》规定美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，包括双方举行军事演习的相关内容。

　　美国助理国务卿勒内·克拉克·库珀11日经由电话记者会证实，一旦终止《访问部队协议》，超过300项美菲军事合作项目将受影响，包括联合军事训练。

　　“只要有美国军事人员在（菲律宾的）港口、陆地或空中（参与）交流、演习、联合训练，就得有机制允许这样做，”库珀说，“这就是为什么《访问部队协议》这么重要。”

　　一些菲律宾参议员担忧一旦《访问部队协议》终止，另外两项仍在履行的菲美军事合作协议将“形同虚设”，即1951年签署的《共同防御条约》和2014年签署的《加强防务合作协议》。

　　根据《共同防御条约》，一方在受到第三方攻击时，另一方有义务对受攻击方予以保护；《加强防务合作协议》允许美军在菲部署武器装备，在指定区域建设军事设施或升级现有基础设施。

　　【有端倪】

　　促使杜特尔特政府决定终止《访问部队协议》的导火索是美国政府吊销菲律宾参议员、菲律宾前国家警察总监罗纳德·德拉罗萨的旅行签证。

　　但菲律宾国内一些人一直看不惯《访问部队协议》，认为它给予驻菲美军士兵“保护伞”，让他们免受应有惩罚。2016年下半年，杜特尔特公开表达对《访问部队协议》的不满，威胁让驻菲美军“走人”。

　　自2016年杜特尔特就任菲律宾总统以来，美菲外交关系热络局面急转直下。就菲律宾禁毒，杜特尔特与美国龃龉颇多。

　　对军事同盟，菲美态度同样显现“温差”。杜特尔特先前指认美方利用军事合作在菲律宾实施间谍活动、储存核武器。而埃斯珀11日告诉媒体记者，他去年11月访问菲律宾，当时感觉双边军事合作关系基础牢固。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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