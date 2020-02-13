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杨安泽退出美总统竞选 民主党谁能坚持到终点？

2020年02月13日08:24  来源：新华网
 
原标题：杨安泽退出美总统竞选 民主党谁能坚持到终点？

　　角逐美国民主党总统候选人提名的党内预选11日举行第二场，已有两名竞选人宣布退出，包括以“每人每月发1000美元”政策主张受瞩目的华裔企业家杨安泽。

　　即使如此，民主党的“战场”依然拥挤，多有重合的路线、“色彩”单一的面孔，让不少选民难以抉择。

　　【弃选因“无望”】

　　新罕布什尔州民主党预选美国东部时间11日晚8时结束。截至第二日凌晨时分的初步计票结果显示，得票率前两位是联邦参议员伯尼·桑德斯和小城前市长皮特·布蒂吉格，延续3日艾奥瓦州首场预选的大致态势。

　　华裔竞选人杨安泽得票率低于1%，不等计票结束即决定止步。他对支持者说：“我喜欢做算术，从数字来看，我们赢不了这场竞选。”他承认决定退选“不容易”，但他相信“继续待下去，也不会增强这场选战想传递的信息”。

　　杨安泽45岁，出生于纽约州，名校毕业，父母是来自中国台湾的移民。他没有从政经历，以“圈外人”姿态参选，演讲常常充满各类经济数据，口号是“让美国思考更深”。他凭借人气和所筹助选资金额，有资格参加民主党前六场竞选人电视辩论。

　　同一天宣布弃选的还有科罗拉多州联邦参议员迈克尔·贝内特。贝内特现年55岁，去年4月末做完前列腺癌的治疗后宣布参选。他“下场”晚，政策纲领整体较温和，标志性主张包括每年给“有娃家庭”补贴至少3000美元和投入1万亿美元开发平价住房，虽然赢得不少民主党内资深专业人士的认可，但与前副总统乔·拜登等“中间派”路线多有重合，不足以让他在颇为“拥挤”的民主党内“战场”中脱颖而出。

　　贝内特原本对新罕布什尔州预选寄予厚望，投入极大精力做竞选宣传，10周内访遍50个市镇。但去年7月以后，无论民意调查支持率还是筹款额，都不够格参加竞选人电视辩论。眼见11日预选“出线”无望，贝内特宣布放弃。

　　【战场仍“拥挤”】

　　随着杨安泽和贝内特两人退选，民主党竞选场上仍有大约10人。目前难以判定谁能在7月民主党全国代表大会上得到候选人提名，挑战现任总统唐纳德·特朗普，后者轻松赢下共和党前两场预选。

　　领跑前期民调、资历最深的拜登在前两场预选中表现不如预期，得票率仅仅排名第四和第五位。他鼓励自己和选民“向前看”。明尼苏达州联邦参议员埃米·克洛布彻排名上升至第三位，超过另一名女对手、马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦。

　　许多选民仍然难以决定选谁。64岁的贝蒂-乔伊·罗伊在桑德斯和拜登之间犹豫不决，直到10日才决定投票支持前者：“我厌倦了我们习惯的那种政治，准备接受一个真正能做事的人……我们需要改变。”

　　可以确定的是，随着杨安泽退出，曾以鼓励“多元化”政策吸引选民的民主党几乎没有可能推出一位少数族裔候选人。与艾奥瓦州和新罕布什尔州白人选民居多不同，接下来两场预选将分别在内华达州和南卡罗来纳州举行，拉美裔和非洲裔选民各占重头，而目前排名靠前的民主党竞选人全部为白人面孔。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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