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巴勒斯坦拒当“奶酪”　阿巴斯安理会批美

2020年02月13日08:24  来源：新华网
 
原标题：巴勒斯坦拒当“奶酪”　阿巴斯安理会批美

　　巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯11日在联合国安全理事会发言，指认美国政府“中东和平新计划”设想下的巴勒斯坦国土支离破碎、形似“（蜂窝）奶酪”。

　　【巴方控诉】

　　阿巴斯11日说，由美国总统唐纳德·特朗普发布的“中东和平新计划”是给以色列的“礼物”，巴方不会接受。

　　美方的“中东和平新计划”在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，无视巴勒斯坦方面关切。以方欢迎这一方案，而巴方明确拒绝。

　　阿巴斯在讲话过程中手举一幅地图，标示“中东和平新计划”设想下的巴勒斯坦国土。

　　阿巴斯说，这份计划向巴勒斯坦提供了“支离破碎的国土”，而且巴方将无法控制空域、领海和东耶路撒冷。他随后向安理会与会代表发问：“这就是他们（许诺）我们的国土，瑞士奶酪一般。你们当中有谁愿意接受这样的国土和这样的条件？”

　　阿巴斯敦促特朗普政府撤回“中东和平新计划”，在安理会决议框架下推动巴以谈判。

　　阿巴斯所提安理会决议呼吁以“两国方案”化解巴以冲突。所谓两国方案，即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为依据、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。这一方案获得多项联合国决议支持。

　　阿巴斯说：“美国不能是（巴以冲突的）唯一调停方。我要对特朗普先生说，他的方案无法实现和平与安全……如果你（给别国）强加和平，那也不会长久。”

　　【美以回应】

　　阿巴斯讲话当天，安理会没有表决一份反对“中东和平新计划”的决议草案。以多名不愿公开姓名的外交官为消息源，法新社报道，为给上述决议草案“设卡”，美国方面对安理会其他理事国“施加强大压力”，包括经济制裁威胁。

　　以色列总理本雅明·内塔尼亚胡11日隔空回应阿巴斯的讲话：“这不是瑞士奶酪，而是对中东而言最好的方案，对以色列和巴勒斯坦而言最好的方案。”

　　以色列常驻联合国代表丹尼·达农在安理会发言时说，巴勒斯坦需要“新领导人”，指称阿巴斯不愿考虑特朗普提出的“实际方案”、为化解巴以冲突“设阻”，“只有他下台，以色列和巴勒斯坦才能向前发展”。

　　达农的说法遭以色列前总理埃胡德·奥尔默特驳斥。奥尔默特11日在联合国总部所在地纽约会见阿巴斯。

　　奥尔默特反对“中东和平新计划”，告诉媒体记者阿巴斯“倡导和平、反对恐怖行径，因此是我们可以打交道的唯一伙伴”。

　　阿巴斯在记者会上称呼奥尔默特为“朋友”，说他想要“向以色列人伸出手。我们想要通过和平方式和谈判实现和平”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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