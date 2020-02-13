原标题：叙政府军全面控制西部战略要道

叙利亚政府军11日夺回西北部重镇阿勒颇附近一片区域控制权，从而8年来首次全面控制一条连通四大城市的战略要道。

另一方面，土耳其媒体报道，土方支持的叙反对派武装在叙西北部伊德利卜省击落一架叙利亚军机。伊德利卜省与土耳其接壤，叙土近期在这一地区爆发正面冲突，双方各有伤亡。

【重大进展】

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”说，叙政府军及其盟军夺回阿勒颇附近一片区域的控制权，意味着政府军自2012年来“首次全面控制”M5高速公路。

M5公路从北至南连通阿勒颇、哈马、霍姆斯和首都大马士革四大城市，中间途经伊德利卜省东部。

叙政府军这一军事进展进一步挤压反对派武装空间。法新社援引叙利亚分析师法布里斯·巴朗什的话报道，依据土耳其和俄罗斯达成的协议，叙政府军可以控制M5公路，但不能寻求控制伊德利卜市。

伊德利卜市所在的伊德利卜省是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘，政府军一直希望收复。根据土俄2018年达成的伊德利卜非军事区协议，在土耳其支持的叙反对派武装和俄罗斯支持的叙政府军之间设立缓冲区，实现临时停火。

然而，土俄双方、叙反对派和政府军一直互指对方违反协议。2019年12月，叙政府军在俄军支援下对伊德利卜省及周边的反对派控制区发动新一轮攻势。叙政府军与土军本月早些时候罕见地爆发正面冲突，令局势升级。

【乱局未解】

过去一周，13名土耳其士兵在伊德利卜省冲突中丧生。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安11日说，如果叙利亚继续袭击土耳其部队，将付出“惨重代价”。

土耳其10日对叙政府军目标发起炮击，以报复叙方袭击。埃尔多安说，这“还不够”，他将公布更多军事行动计划。

俄罗斯克里姆林宫11日说，在伊德利卜省针对叙政府军和俄罗斯的袭击必须停止，土俄停火协议必须得到落实。

土耳其国家电视台新闻频道11日报道，土耳其支持的叙反对派武装在伊德利卜省奈拉卜镇击落一架叙政府军直升机。报道没有说明更多详细情况。

土耳其支持的反对派武装和叙政府军先前围绕奈拉卜控制权发生交火。

俄罗斯代表团10日在土耳其与土方官员会晤，就伊德利卜地区局势升级展开磋商。土方要求俄方制止叙政府军袭击土耳其军队。土耳其外交部11日说，埃尔多安和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京将通电话，磋商伊德利卜局势。（陈立希）（新华社专特稿）

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