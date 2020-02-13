欧洲多国遭遇强风暴侵袭

近日，强风暴“西娅拉”袭击欧洲多国。强风伴随着强降雨，不仅导致大面积交通和电力中断，还引发洪水并造成人员伤亡，给欧洲民众的出行与生活带来极大不便。据法国《费加罗报》报道，截至2月11日，本轮风暴已造成法国、德国、波兰、捷克等国共7人死亡。

风暴登陆后，英国于9日发布200多条洪水警报，当地警方将此次风暴列为“重大事件”。2万多户家庭因暴风雨断电，部分地区还遭遇暴风雪和大雪，交通网络受到严重破坏，航班、轮渡和火车被迫取消或延误。目前，英国仍有大约180条洪水警报未解除，暴风雪天气仍持续影响英国北部。北爱尔兰和苏格兰地区发布了暴风雪黄色警报，英格兰西北部则发布了冰雪警报。

离开英国后，“西娅拉”向东进入欧洲大陆，对欧洲西海岸产生严重影响。9日晚，风暴登陆法国，法国北部、东部及南部科西嘉岛的42个省发布橙色预警。截至12日，科西嘉岛仍保持橙色预警，最高风速一度超过每小时220公里。风暴过境导致法国北部约13万户家庭停电，铁路大范围中断，多个航班被取消。法国内政部发布公告要求民众减少出行，尤其注意远离森林和海岸。截至目前，巴黎消防队已在巴黎市区和近郊三省进行超过300次救灾排险任务，涉及电缆损坏、树木倒伏等事故。

由于风暴袭击，欧洲其他国家的交通和供电也受到影响。据法新社报道，比利时沿海地区的风力发电厂全部关停。德国部分铁路运输暂停，长途电话服务等受到严重干扰，航空业也遭受巨大损失。法兰克福、慕尼黑、杜塞尔多夫、科隆等多地机场被迫取消700多趟航班。此外，奥地利、波兰等国共有近10万家庭断电，捷克则约有9.6万家庭断电，至少7架航班被取消，数十条铁路线遭封锁，多趟列车延误。

据悉，“西娅拉”风暴的影响预计将持续至13日。英国气象局专家警告称：“尽管‘西娅拉’风暴正逐步平息，但并不意味着欧洲进入了气候平静期。”本周末英国将会迎来新的风暴，气象部门将其命名为“丹尼斯”，仍将带来大范围的强降雨和强风，但其强度相比“西娅拉”有所减弱。英国气象局已经发布了英格兰和威尔士大部分地区天气黄色预警。

（本报巴黎2月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 17 版）

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