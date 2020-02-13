慕尼黑安全会议聚焦“西方缺失”

第五十六届慕尼黑安全会议（慕安会）将于2月14日至16日在德国慕尼黑举行。10日，会议主办方在柏林发布了《2020年慕尼黑安全报告》，将“西方缺失”设定为会议主题。

慕安会主席沃尔夫冈·伊申格尔在发布会上表示，如今西方阵营正在变得不那么“西方”，世界也没那么“西方”了。按照主办方的说法，“西方缺失”是指一种被广泛感受的不安，这种不安源于“西方”持久目标的不确定性和“西方”共同立场的缺失。这种现象可能是对跨大西洋伙伴关系最重要的战略挑战，在全球范围内也带来一些安全挑战。“我对欧盟的失败深感不安。”伊申格尔表示，拥有近5亿人口的欧盟在面对很多全球性危机的时候，已经表现不出处理危机的能力。

《2020年慕尼黑安全报告》认为，西方阵营无论是在内部还是在外部，都充满了冲突和对抗，西方各国已经失去了共同的“西方意识”。另一方面，西方各国必须接受全球力量格局变化的结果，与之共存。

慕安会始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”。近年来，慕安会成为各国高级防务问题官员及专家就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。但由于参会各国达成共识难度与日俱增，慕安会的焦点逐步转移到“对西方内部分裂的焦虑”。

德国《商报》指出，当前美欧之间矛盾加剧，欧洲各国分歧不断，右翼民粹主义抬头，并对欧洲主流价值理念构成挑战，西方各国正在面临巨大压力。德国《商报》发表评论称，各国决策者希望通过慕安会寻求解决国际危机的方案，但他们必须先明确一点，那就是美国与欧洲已失去了优势。德国之声网站指出，当前，大量的地区安全问题有待解决，但西方价值观无论在内部还是外部都受到质疑。

（本报柏林2月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 17 版）

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