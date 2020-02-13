“面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国行动快速有力。”著名病理学家、荷兰格罗宁根大学前校长西布兰德·彭浦曼近日在接受本报记者专访时表示，“中国抗击疫情举措令人印象深刻，中国科学家为人类认识这种新型冠状病毒作出了巨大贡献，下一步，全世界科研人员要通力合作，揭示该病毒研究的未知领域”。

“应对疫情，中国行动史上最快。”彭浦曼认为，考虑到春节假期、新型冠状病毒有很多未知领域等各种因素，中国政府采取果断措施，尤其可贵。

作为世界知名病理专家，彭浦曼密切关注着新型冠状病毒的研究进展，高度评价中国科学家的贡献。“在抗击疫情早期，中国快速分离病毒，进行基因测序，研发出了检测新冠肺炎的试剂，并同世界分享，这是巨大的贡献，为后续开展诊治工作提供了有利条件。”

彭浦曼说，新型冠状病毒及新冠肺炎疫情还有很多未知领域，需要全世界科研人员团结协作，开展深入研究，加大攻关力度。当前，中国等国家的科研人员已经开始了包括研发疫苗、寻找病毒抗体、筛选抗病毒药物等行动，在这些领域，各国科学家通力合作至关重要。他对中国和世界合作抗击新冠肺炎疫情取得成功充满信心。

中国抗击新冠肺炎疫情的努力得到了很多国家和国际组织的支援和帮助。彭浦曼认为，团结协作、互相帮助，这是面对疫情时大多数国家选择的人道主义行动。对于一些国家声称为了遏制病毒传播所做的过度反应，他指出，这不是世界卫生组织所希望的，“应对疫情要有科学认知，没有必要过度恐慌”。

（本报布鲁塞尔2月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)