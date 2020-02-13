新冠肺炎疫情暴发以来，数以万计的医务工作者奔赴湖北，工地建设者不舍昼夜，行政执法部门严格防范，基层工作者摸排检查，14亿人按要求自我防护……中国党和政府本着对人民生命安全和身体健康高度负责的态度，采取了前所未有的防控与救治措施，誓言坚决打赢疫情防控阻击战。海外媒体和网民纷纷点赞中国抗击疫情的强大决心和执行力，高度评价中国集中力量办大事的制度优势、将百姓健康安全放首位的执政理念、万众一心群防群控的团结精神。“只有中国可以！”成为海外社交平台的超高频留言。

点赞中国特色社会主义制度优势。2月2日、6日，武汉火神山、雷神山医院相继正式通过验收。两座医院施工现场的直播画面吸引了6000多万网民围观。“中国速度”引发海内外社交平台持续讨论。在抖音上，一名在华居住的外国民众点赞中国的视频吸引众多粉丝。视频称：“所有人都对中国处理这次疫情的方式感到震惊！”“中国面对突然暴发的疫情，采取强有力措施，在外国人眼中是不可思议的。除了中国，没有任何一个国家可以拥有这样的力量！”

一名网民与欧洲华人朋友的微信聊天记录也在互联网获得广泛转发。这名欧洲华人感叹，中国各地水不停，电不停，暖不停，通信不停，生活物资供应不停，社会秩序不乱，各方有条不紊地应对疫情，这在国外是不敢想象的。众多海外网友认为，这次疫情防控阻击战，充分展现了中国政治制度的强大优越性，这一优势已被实践反复证明。

点赞将百姓健康安全放首位的执政理念。在华生活近20年的意大利裔美国人马意骏，回顾美国2009年甲型H1N1流感疫情，对中国当前采取的积极行动表示赞叹，并驳斥了恶意攻击中国的言论。马意骏称，根据美国疾病预防与控制中心的报告估计，自2009年4月至2010年4月，仅在美国，这场流感感染病例就有6080万，导致至少1.2万人死亡。马意骏称，世界应该为中国前所未有的、广泛的、强有力的反应而鼓掌。

西班牙中国政策观察网站刊文称，危机面前，中国及时采取措施，这种速度是难以想象的。

点赞万众一心群防群控的团结精神。法国人哈姆扎·拜勒吉拉利现居住在广东佛山，从事饮品行业。新冠肺炎疫情刚暴发时，作为两个孩子父亲的他动了离开中国的念头。但在亲身经历一系列防控措施后，他的恐慌和疑虑渐渐消除了。“从广州回到佛山的路上，先后五次测量体温，严格防控对个人和社会都有好处。”

罗马尼亚主流媒体《自由报》刊登了罗马尼亚籍驻华新闻工作者的长篇文章《疫情期间，一名罗马尼亚人在中国的亲身经历》。文章说，为防控疫情，中国的大人孩子不再走亲串友、不再旅游度假，一夜之间变成了不出门的“宅男宅女”；人们在幽默中自我防护，在微信上晒美食，发表情，用微笑告诉世界，中国人不悲观、不恐慌。

不少海外网民表示，新冠肺炎疫情让人们看到了一个负责任大国的号召力和执行力，也让人们看到民众积极响应党和政府号召、听从疫情防控安排、14亿人民齐心构筑的严密防线。“试问哪个大国能做到？振臂一呼，成千上万医务人员奔赴同一座城市！一声动员，几天建一所医院！”“中国拥有战胜一切困难的强大决心和执行力。”

《 人民日报 》（ 2020年02月13日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)