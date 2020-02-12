南非各界高度评价并坚定支持中国抗击新冠肺炎疫情

人民网约翰内斯堡2月12日电（王磊）据中国驻南非大使馆消息，新冠肺炎疫情爆发以来，习近平总书记亲自部署、亲自指挥。中国党和政府领导全国各族人民戮力同心，众志成城，打响了新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。中国采取最全面、最严格防控举措，坚决遏制疫情蔓延势头，有力保护了中国人民的健康安全，也为全球公共卫生事业和保护世界人民的健康安全作出了重要贡献，赢得了世界各国和世界卫生组织等国际组织的高度赞赏和支持，国际社会对中国高效果断抗击疫情的能力充满信心。

连日来，南非党政、工商、高校等各界纷纷点赞，高度赞赏中国抗击疫情的非凡举措，表达坚定理解和支持，愿同中国携手战胜疫情。

拉马福萨总统向习近平主席以及中国政府和人民转达慰问和支持，表示南方充分理解并高度赞赏中国政府和人民高效抗击疫情的不懈努力，感谢中方对南非在华留学生和公民的关心照顾，并坚定支持中国赢得疫情防控阻击战胜利。

执政党非国大及其执政盟友南非共连续发表声明，高度赞赏中方抗疫担当，支持中国抗击新冠肺炎疫情努力，中国的快速反应能力及其在创纪录的极短时间内建成专门收治医院，再次展现了中国有足够能力应对，也体现了中国领导人的远见卓识，更坚定了非国大对中方取得抗疫胜利充满信心。作为进步力量，非国大将始终与中国站在一起，并肩作战。

南非卫生部长穆凯兹多次发表声明，充分肯定中国政府抗击疫情所做努力，表示中方果断、有效采取防控举措取得积极成效，强调南政府不建议对中国采取旅行和贸易限制措施。南非外交部、贸工部、税务海关总署等部门负责人也纷纷表达对中方抗疫果断举措和成效的敬佩，愿与中方携手努力，共同抗击疫情。开普敦市长致函表示诚挚慰问和坚定支持，衷心祝愿中国早日战胜疫情。

面对南非开学在即、中国留学生陆续返校的严峻形势，南非高等教育和培训部、南非国际教育协会、南非大学协会等充分肯定和评价中国在疫情防控方面的做法和取得的成效，并积极响应中方倡议，第一时间通知各相关高校，立即采取积极有效措施，携手保护好中国在南留学生、学者和孔子学院汉语教师、志愿者，坚决防止疫情蔓延到南非。

南非多所高校和学者表示，坚定支持中国度过艰难时期！“在这个极具挑战性的时刻，我们的心永远和中国人民在一起。相信中国必胜！看看中国政府的决断力，看看中国政府的行动力，这些都应该是世界信心的源泉！”

更令人感动的是，南非U-Mask公司向中国捐赠口罩、南非科学家研发的无人机照明技术为武汉专门医院夜间建设提供助力、一名南非医生始终在中国浙江温州市抗疫第一线坚守、南非多所学校积极向中国捐赠抗疫物资。

“中国加油！中国必胜！”南非朋友们给予中国政府和人民的不仅是强大声援和抗疫物资，也是团结和力量，以及强大信心和坚定支持，更是中南患难与共、守望相助的兄弟情谊的真实写照。

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