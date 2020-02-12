国际观察：日本自民党为何让议员每人捐5000日元给中国

人民网东京2月12日电（王晓霞、袁蒙、陈建军、郑瑾）近日，关于日本执政党自民党的一则新闻吸引了不少中国读者的注意：考虑到当前新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，日本自民党10日在干部会议上决定，将从自民党所属每位国会议员的三月经费中扣除5000日元（约合人民币317元），捐赠给中国，以支援中国的相关防疫工作。

新闻报道截图

自民党干事长二阶俊博表示：“友好邻国有难，我们提供帮助，这是理所当然的。”据粗略估计，这笔捐款大约为200万日元（约合人民币12.7万元）。

在很多人眼中，200万日元可能算不上一个很大的数字，但日本自民党这一举动所蕴含的意义不小。日本企业（中国）研究院执行院长陈言在在接受人民网记者采访时表示：“无关金额的多寡，这更多地展现出了日本政界要与中国共同应对疫情的决心。”不仅如此，在陈言看来，疫情当前，日本政治家的行为有一定示范作用，能影响和带动更多的日本国民，为推动中日两国乃至全世界携手共同阻击疫情发挥积极影响。

中国社会科学院日本研究所副研究员赵刚认为这种举动也表明了日本政治家近些年来越来越重视中日关系的一种态度。“日本执政党的议员共同为中国捐款，这一举动前所未见，在中日邦交正常化以后更是第一次”，赵刚说。他表示，疫情发生以来，日本从政府到社会各界所展现出的各种积极姿态让国人感动。他们有向中国捐赠财物的，也有对中国应对疫情的行为表示理解和声援的，更多的是希望中国能够尽快走出目前的困境。赵刚认为，国之交在于民相亲，两国人民友好交往，两国政治家相互信任，作为东亚地区的两个大国，同时也是排名世界经济实体的第二第三的中日两国，今后将会有更多的合作空间。

在中国各地积极应对新冠肺炎疫情期间，日本大分市、北海道苫小牧市、水户市等在第一时间纷纷向中国捐赠医疗物资。静冈县沼津市向友好城市湖南省岳阳市捐赠1万个口罩和100套防护服；爱知县丰桥市从自己的防灾储备库拿出1万个医疗口罩、1000套防护服捐助给已有33年友城关系的南通市；人口只有7万多的爱媛县宇和岛市向友好城市浙江省象山县捐助了1万个口罩……来自日本的援助源源不断地来到中国，水户市、沼津市、丰桥市等这些原本鲜有耳闻的城市名字也让中国的民众深深记在了心里。包括日本东京都政府、东京都港区政府、大分县大分市政府、茨城县水户市政府、鸟取县境港市、日本科学技术振兴机构等在内的日本各界友好人士也纷纷伸出了援手。

日本爱媛县新居滨市向其友好城市山东省德州市送来1万只口罩，以表支援。（视频截图）

随着物资一同来到中国的，还有他们饱含情谊的温暖话语。日本汉语水平考试HSK实施委员会向湖北高校捐赠物资的包装箱外，附上了一句鉴真东渡时的偈语“山川异域，风月同天”，寓意中日两国的友好交流；日本医药NPO法人仁心会等四家机构联合捐赠物资的外侧贴着《诗经·秦风·无衣》中的“岂曰无衣，与子同裳”；舞鹤市政府在捐赠给大连的防疫物资上，则写着唐代诗人王昌龄《送柴侍御》中的两句“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”；冲绳县琉球经济战略研究会向福建省捐赠的物资包装箱上，则贴着“守礼之邦 源远流长”八个字，象征着冲绳与中国悠久的友好往来……不仅如此，寒冬里为武汉募捐的日本女孩，挂起“中国加油”、“武汉加油”标语的日本店铺，专门点亮红色和蓝色为中国助力的东京晴空塔……每一个充满善意的举动，都令中国民众倍感温暖。

“在我们的邻国遭受这一前所未有的危机之时，我们伸手相助是理所当然的事”，在接受人民网记者采访时，日本著名政治经济学家、前参议院议员、美国乔治华盛顿大学政治学博士、清华大学国家战略研究院客座研究员浜田和幸如是说。他相信包括议员捐款、物资捐赠等在内，日本此次对中国所给予的物质及精神方面的支援，定能将日中关系推向新的高度。他最后更是专门用中文说到：“（我们）一起克服目前的困难！”

(责编：崔越、杨牧)