加拿大明确表示不会限制中国人入境 外交部：赞赏

人民网北京2月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持网上例行记者会。

记者会实录如下：

应慕尼黑安全会议主席伊辛格和德国外长马斯邀请，王毅国务委员兼外长将于2月13日至15日赴德国出席第56届慕尼黑安全会议，之前还将同马斯外长共同举行第五轮中德外交与安全战略对话。

向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月11日0—24时，中国境内新增治愈出院病例744例。截至2月11日24时，中国境内累计治愈出院病例4740例。

2月11日0—24时，全国除湖北以外地区新增确诊病例377例，连续第8天呈下降态势。

问：你能否介绍王毅国务委员兼外长出席慕尼黑安全会议的有关安排？

答：慕尼黑安全会议是外交和战略安全领域的重要国际论坛。王毅国务委员兼外长此次与会将应约发表主旨演讲，回应国际社会的高度关注，介绍中国政府和人民众志成城、万众一心奋力抗击新冠肺炎疫情的努力和成效，推动共同应对疫情的国际合作，相信会得到国际社会的更深入理解和更全面支持。

王毅还将围绕会议主题，重点就当前人类社会面临的各种全球性挑战阐明中国坚持多边主义、深化国际合作的看法和主张。此外，王毅国务委员兼外长将同与会国家政要和国际组织负责人举行双边会见，同各方加强沟通交流。

问：关于中德外交与安全战略对话，你能否介绍更多情况？双方将讨论哪些议题？

答：中德外交与安全战略对话是2014年建立的两国外长机制性对话磋商，为增进政治互信、推动务实合作发挥了重要积极作用。本次第5轮对话将在德国柏林举行。王毅国务委员兼外长将同德国外长马斯就中德、中欧关系、共同维护多边主义和自由贸易以及国际和地区热点问题进行深入沟通。王毅国务委员兼外长还将与德国领导人会见。

当前形势下，新冠肺炎疫情的防控将是王毅国务委员和德方领导人交流的重要议题，双方将就此进一步交流情况并探讨开展疫情防控和公共卫生领域的合作，为中方抗击疫情提供更多国际支持。

中方始终高度重视发展同德国的关系。今年中德、中欧有多项重要政治议程，中方期待通过本轮外交与安全战略对话，进一步增进双方战略沟通和互信，推动中德全方位战略伙伴关系在新的一年取得新发展，并为中欧重要活动预作准备。

问：据报道，11日，针对欧盟指责柬埔寨镇压反对派、非政府组织和媒体，并威胁剥夺柬“除武器外一切商品”（EBA)优惠关税待遇，柬首相洪森称，将不会屈从于欧盟的要求，呼吁民众保护柬的独立、主权与和平。中方对此有何评论?

答：中方一贯秉持不干涉内政原则。我们反对利用贸易手段干涉他国内政。中方支持柬埔寨政府和人民维护主权独立和国家尊严的努力，愿为柬实现稳定发展和民生改善提供积极帮助，也希望国际社会为此多作建设性贡献。

问：习近平主席同印尼总统佐科于昨晚通电话。你能否介绍更多情况？如何看待未来双边关系发展？

答：关于两国元首通话情况，昨天新闻稿的内容已经非常充分。我想这次通话释放了几个重要信息:

一是双方都高度重视两国关系。中国印尼作为全面战略伙伴，作为发展中大国，加强双边合作对两国、本地区和全球都有重要意义。这是两国的一贯共识。

二是双方将合力应对新冠肺炎疫情。面对大灾大难，无论是之前的印度洋海啸，还是汶川地震，中国和印尼都给予对方大力支持和帮助。此次疫情发生以来，印尼也向中方提供了急需的支持和帮助，中方也给予在华印尼公民关心和照顾。双方都认为当前形势下加强疫情防护合作有利于维护两国、地区和全球的公共卫生安全。

三是双方将合力维护双边交往合作。双方都有意愿最大限度减少疫情对双边关系的影响。面对疫情，我们的交流不能断，合作不能停，为两国人民谋福祉的努力也不能止步。

今年是两国建交70周年，我相信在两国元首的引领下，两国人民守望相助，中国印尼之间的友谊与合作一定会进一步深化，两国关系将像两国元首期待的那样，更上一层楼。

问：11日，金砖主席国俄罗斯发表主席声明，代表金砖国家对中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的努力表示支持。中方对此有何评论？

答：11日，金砖主席国俄罗斯发表主席声明，代表金砖国家对中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的努力表示支持。声明指出，金砖国家支持中国政府全力抗击新冠肺炎疫情，愿同中方密切合作。金砖国家呼吁国际社会在世界卫生组织框架下加强合作，协作应对疫情，维护全球和地区公共卫生安全。强调金砖国家致力于本着负责和团结合作精神，共同努力尽快控制疫情。在应对疫情时应避免歧视、污名化和过度反应。支持就威胁公共卫生的传染病加强科研合作。

金砖国家都是重要的新兴市场和发展中国家，也是中国的重要伙伴。在此关键时刻，金砖国家发表主席声明，发出积极、正面、建设性的声音，支持中国抗击疫情，呼吁国际社会加强合作，共同维护全球和地区公共卫生安全。这体现了金砖国家守望相助、共克时艰的精神，体现了国际社会对中国抗击疫情的支持。中方对此表示高度赞赏。我们也愿继续与包括金砖国家在内的国际社会全力合作，共同抗击疫情，维护地区和全球的公共卫生安全。

问：据报道，欧盟27个成员国卫生部长将于13日就新冠肺炎疫情举行特别会议，讨论协调各成员国行动。欧委会上月拨款1000万美元用于研究该病毒，欧盟将继续为中国抗击疫情提供援助。中方对此有何评论?

答：我们注意到有关报道，也注意到欧盟危机管理委员强调当前的重点是要加强国际社会团结，共同合作应对疫情。

防疫无国界。面对疫情，国际社会应加强沟通协调，合力应对。希望有关国家能够保持镇定，科学研判，理性对待，听取世界卫生组织的权威意见。

与此同时，我们对来自于包括欧盟在内的国际社会对中国抗击疫情的支持和帮助表示衷心感谢。中方愿继续本着公开、透明、负责任态度，同世界卫生组织及国际社会加强沟通，合作应对疫情，早日战胜病魔。

问：美国总统国家安全事务助理奥布莱恩在美国大西洋理事会演讲时表示，美国退出《中导条约》，加大军费投入，美可能于近期要求俄、中共同就削减核武器问题进行谈判。他还指出，中国无意参加军控谈判，这不令人意外，北京“很有钱”，正在大力推进国防力量现代化。中方对此有何评论？

答：关于这个问题，我们已经讲了很多次。中方无意参加所谓的“中美俄三边军控谈判”，这一立场十分明确，得到了包括俄罗斯在内的国际社会的广泛理解。需要指出的是，作为世界上拥有最大和最先进核武库的国家，美国应切实履行其核裁军特殊责任，回应俄罗斯有关延长新《削减进攻性战略武器条约》的呼吁，并进一步削减其庞大的核武库，为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。

中方一贯致力于维护全球和平、安全与稳定，致力于维护国际军控与防扩散体系，这一点国际社会有目共睹。中方愿与各方一道，继续在裁军谈判会议、五核国机制等框架内加强沟通与协作，就事关全球战略稳定的广泛议题进行讨论，切实维护多边主义和多边裁军机制，维护基于国际法的国际秩序，维护现有军控与防扩散法律体系的权威性和有效性，为国际和平安全作出积极贡献。

关于中国国防力量现代化问题，我想指出的是，中国一贯奉行防御性的国防战略，在自身经济不断增长的基础上适度增加国防建设投入，完全是正当、合理的，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。无论从总量、占GDP和财政收入比重，还是从人均军费水平等指标看，中国军费开支都是克制和适度的。历史地看，中国军费开支占GDP的比重总体处于下降趋势，低于北约国家2％的标准。

近年来，美国国防预算则持续大幅增长，2019年达到7160亿美元，约为美之后排名前十的国家军费之和，占美GDP的3.4％。近日，美国政府向国会提交了总额7054亿美元的2021财年国防预算案，其中仅核力量现代化申请额度就高达289亿美元。美国单边主义和穷兵黩武的做法才是国际军控进程的主要障碍，美方拿中国说事、“甩锅”的做法难以自圆其说，也不会得到国际社会的认同。

问：加拿大外交部近日表示，加方支持中国抗击疫情的努力，并介绍了向中方提供援助的情况，表示随时准备根据需要提供进一步帮助。此前，加拿大卫生部长明确表示加不会限制中国人入境。中方对此有何评论？

答：中方对加拿大为中国抗击疫情提供的声援与帮助表示感谢。我们赞赏加拿大卫生部长的有关表态，这体现了加方的科学、理性态度。

在此我愿重申，世界卫生组织的专业权威建议应当得到尊重，过度反应于事无补，甚至只会适得其反。

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