人民网>>国际

“病毒猎手”利普金：如应对有效 新冠病毒感染人数将在2月底前减少

2020年02月12日17:05  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京2月12日电 据美联社10日报道，美国哥伦比亚大学公共卫生学院感染与免疫中心主任伊恩·利普金在一场线上新闻发布会上表示，如中国采取疫情应对措施扎实有效，感染病毒人数2月底前将大幅减少。

1月底，利普金在新冠肺炎疫情期间到访广州和北京，并与钟南山见面。在2003年“非典”疫情期间，利普金曾协助世界卫生组织与中国政府的工作。利普金说，天气转暖将降低病毒的传播能力，但他也表示，如果新的病例随着春节返程人流而大幅增长，那“就麻烦了”。

2月4日，美国哥伦比亚大学公共卫生学院发布新闻稿，介绍该校教授、传染病学家利普金此前访华情况。利普金表示：“当前工作重点是加快确诊进程以确定隔离人员、时长及指导用药，减少发病率和致死率。”

他说，与2003年爆发的“非典”疫情相比，科学已经取得重大进步。新型冠状病毒的确诊比“非典”快得多。尽管新冠病毒的传播速度比“非典”更快，但根据利普金在哥大的同事杰弗里· 沙曼的研究成果，新冠病毒的多数病例为轻症或无症状。

该新闻稿还指出，一些因恐惧病毒产生的行为是不理性和伤害性的。“仇外心理是疾病的另一种副作用。”哥大少数族群和社区事务学院副院长富利洛夫表示，通过社交媒体和口口相传，谣言的传播速度前所未有。“我预测，仇外心理将会随着所有的信息来源带给人们的恐慌成正比上升。”（徐祥丽）

(责编：徐祥丽、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved