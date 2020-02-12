“病毒猎手”利普金：如应对有效 新冠病毒感染人数将在2月底前减少

人民网北京2月12日电 据美联社10日报道，美国哥伦比亚大学公共卫生学院感染与免疫中心主任伊恩·利普金在一场线上新闻发布会上表示，如中国采取疫情应对措施扎实有效，感染病毒人数2月底前将大幅减少。

1月底，利普金在新冠肺炎疫情期间到访广州和北京，并与钟南山见面。在2003年“非典”疫情期间，利普金曾协助世界卫生组织与中国政府的工作。利普金说，天气转暖将降低病毒的传播能力，但他也表示，如果新的病例随着春节返程人流而大幅增长，那“就麻烦了”。

2月4日，美国哥伦比亚大学公共卫生学院发布新闻稿，介绍该校教授、传染病学家利普金此前访华情况。利普金表示：“当前工作重点是加快确诊进程以确定隔离人员、时长及指导用药，减少发病率和致死率。”

他说，与2003年爆发的“非典”疫情相比，科学已经取得重大进步。新型冠状病毒的确诊比“非典”快得多。尽管新冠病毒的传播速度比“非典”更快，但根据利普金在哥大的同事杰弗里· 沙曼的研究成果，新冠病毒的多数病例为轻症或无症状。

该新闻稿还指出，一些因恐惧病毒产生的行为是不理性和伤害性的。“仇外心理是疾病的另一种副作用。”哥大少数族群和社区事务学院副院长富利洛夫表示，通过社交媒体和口口相传，谣言的传播速度前所未有。“我预测，仇外心理将会随着所有的信息来源带给人们的恐慌成正比上升。”（徐祥丽）

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