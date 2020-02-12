中德世界隐形冠军企业合作大幕拉开

欧洲版驻德国特约记者 苏晓

世界市场经济未来如何走？

中德世界隐形冠军企业如何深度合作共创全球经济发展佳话？

图为第十届世界隐形冠军峰会现场。

1、世界隐形冠军峰会十周年大会传递哪些信息？

2020年1月28日至30日，在德国举行的第十届全球市场领导者（世界隐形冠军）峰会（GIPFELTREFFEN DER WELTMARKTFUEHRER）给出了满意的答案。这三天，来自欧盟各国的600家德国制造业世界隐形冠军企业在有着世界隐形冠军企业摇篮的斯瓦本哈尔市伍尔特艺术厅积极研究讨论，很多政要也出席峰会并发表演讲。

德国华人州参议员杨明为代表的中国代表团一行四人参加此次峰会。

1月28日下午，原德国自由民主党副主席，原德国巴登符腾堡州副州长、经济部长，德国全球市场领导者（世界隐形冠军）学院院长、全球市场领导者（世界隐形冠军）峰会组委会主席、欧盟经济参议院主席瓦尔特多林先生主持欢迎晚会并致开幕词，他说，今天是全球市场领导者——世界隐形冠军峰会十周年大会。

这3天我们设有隐冠企业展厅，有39场演讲，报告及讨论活动，其中政治家访谈，科学家报告，500强领军企业演讲和众多隐形冠军企业报告，还有伍尔特音乐会和创新奖颁奖典礼晚会。

2、重要信息：首届世界隐形冠军暨中国单项冠军大会

瓦尔特多林先生在致辞中发布重要信息。他说，这个具有历史纪念意义的时刻，我们去年大会组委会决定与中国工信部，中国工业联合总会和中国吉林省政府今年在中国长春合作举办“首届世界隐形冠军暨中国单项冠军大会”，作为联合主办方我和中国吉林省政府景俊海省长先生已联名给部分贵宾发了邀请函，今天在此特邀请与会的世界隐形冠军企业参加!多林主席的讲话引起全场表达支持的一阵掌声！

多林在发言中说：今天也来了一个小型的中国代表团参会。中国现在正在全力抗击新型冠状肺炎，我们相信中国政府领导中国人民一定能够战胜新型冠状肺炎疾病，武汉加油！中国加油！我们欢迎他们的到来。中国代表起身表达谢意，峰会现场再次响起热烈的掌声！

峰会主委会副主席（经济周刊）主编巴茨利Balzli先生致辞，他说，在全世界没有任何一个经济区域有如同德语区国家德国瑞士奥地利如此众多优秀的世界隐形冠军中小企业，他们生产的产品是这个地球众多行业客户不可缺的，一年一度这些世界隐形冠军相聚在隐形冠军企业的故乡德国巴荷州的斯瓦本哈尔市的全球市场领导者（世界隐形冠军）峰会上。是名副其实的世界隐形冠军企业相聚的盛会。这三天峰会我们将同政治家，经济学家，科学家和企业家们一起共同讨论: 我们时代的最大挑战，关于气候变化，人工智能，数字化到贸易战。并继续倾听全球市场领军企业（隐形冠军）的成功故事，秉承我们的峰会宗旨: 向最好的学习。

3、向最好的学习

专程从柏林赶来出席的德国教育与研究部长卡琳切科Anja Karliczek女士随后发言，她说，今天很高兴来出席第10届全球市场领军企业（隐形冠军）峰会。同你们众多的全球市场领军企业，世界隐形冠军企业相聚交流，你们成就了德国，德国连续两年被评为最具创新精神的国家，与你们分不开。她强调，德国是创新之国，联邦政府将一如既往的支持企业创新，去年仅仅在创新上的投入就达到1000亿欧元。我和经济部长Altmaier有共识，我们要推广氢能源。我们同你们一道给我们的子孙创造一个环境友好的未来。

图为德国科技部长卡琳切科Anja Karliczek女士发言。

世界隐形冠军企业的经典案例企业——今年84岁的伍尔特集团创始人莱茵赫特伍尔特先和他的女儿伍尔特集团的接班人贝亭娜一起接受德国《经济周刊》主编炉边现场采访，他回答了如何成长为世界隐形冠军的体会。他们讲述伍尔特家族企业史以及接力棒的传承，老先生讲述自己19岁时父亲过世接管当时的二人螺丝钉小店，在过去70年发展成为迄今年运营业142.7亿欧元，近8万员工，400家子公司分布全球80多个国家的企业。女儿就关于孩童时代，责任和未来相关话题接受访谈。这也是伍尔特Würth家族两代掌门人首次出现在公众视线接受媒体访谈。

图为伍尔特先生（中）和他的女儿伍尔特集团的接班人贝亭娜（右）一起接受德国《经济周刊》主编炉边现场采访。

德国基民盟主席、德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔Kramer-Karrenbauer女士在峰会上发言中说：祝贺瓦尔特多林主席发起的全球市场领导者（世界隐形冠军）峰会今天在此举办第10届，它已成为一年一度德国制造的最重要盛会。她坦承执政党过去在气候保护和能源政策方面做得不够，虽然过去已投入数十亿的欧元支持补贴电动汽车项目，不过更应该在基础设施配套上比如充电电桩等加大投资。

图为卡伦鲍尔Kramer-Karrenbauer女士（左一）接受记者采访。

峰会的倡导者，德国联邦经济能源部长阿尔特迈尔先生Peter Altmaier在峰会发言中回顾他参加第九届世界隐形冠军峰会后一年来承诺落实的事项，他说：继去年峰会他宣布将推动德国和法国欧盟国家合作共同投资建设汽车电磁厂的进展情况，现有欧盟的多个国家的企业参与，今年在法国建样本厂，明后年直接在德国法国建工厂。西门子、Manz、Saft、雪铁龙、Solvay等数十家的德国欧洲企业参与。他还强调，不仅要对企业提供优惠的电价，还要进行企业税的改革，他说美国进行的企业税改革是一个大的举动，德国应该对此更大胆，我们联合政府的内阁已达成一致进行税改。部长坚持他的工业和中小企业战略，特别强调德国是传统汽车制造大国应该保持制造创新领先地位。

图为德国联邦经济能源部长阿尔特迈尔先生发言。

4、聚焦中国，聚焦创新的未来

峰会上，有12家世界隐形冠军企业发言分享成长经验和对未来的全球经济展望。

西门子集团董事Kugel女士讲，人力资源是第一要素在未来也是最重要的，到2030年高的认知能力，技术工艺能力及充满激情的社会能力将特别重要。她建议并鼓励在座各位企业家们: 是到时后改变德国广泛的“零错误文化“，应更多允许冒险尝试，从失败中学到更多。她认为女性在企业危机公关时被更多的重用。

Lucas 讲他们企业用3点策略解决专业工人缺少的问题，企业应给员工提供更多而比竞争对手，不只是更多些薪酬，特别是企业文化，让员工融入其中，另外企业应关心充分考虑员工的健康问题

隐形冠军企业Edding艾迪笔二代Ledermann莱德曼讲述了家族企业Edding艾迪的发展故事，1960年其父亲在汉堡以500马克启动资金创立了Edding，迄今近千员工，1.6亿欧元年销售额，产品销往全球五大洲一百多个国家。他讲作为公司继承人将延续父亲创造的企业经营文化，同时大胆地创新面向未来，希望家族企业发扬光大。 他举例介绍产品创新的质量保质问题，除传统办公，学习领域外Edding笔可在任何表面书写做记号Edding3000系列可在塑料表面，金属表面和玻璃表面可使用十四种色彩。用于的行业有如汽车，工业油漆，航空航天等领域。Edding的产品可以有抗水、抗气候、抗光线、永久性等等。

德国太空集团董事长福克斯先生Marco Fuchs介绍一个5人企业在35年时间发展成2500员工企业，欧洲领先的太空集团公司。在两个领域给全球太空伙伴提供系统方案，在欧洲航天领域成为独立尖端航天工业科技企业。

乌尔茨Uzin Utz企业家族企业两兄弟Philipp和Julian Utz乌尔茨先生进行访谈，乌尔茨企业是一家全系统的地面材料生产企业及化工建筑材料生产企业，有着一百多年的家族史。他们的客户遍布全球，多为手工加工业、建筑业、地产商等等。

图为乌尔茨Uzin Utz企业家族企业两兄弟Philipp（右二）和Julian Utz（左二）与多林先生（右一）杨明先生合影。

多贝玛亚缆车有限公司（Doppelmayr Seilbahnen GmbH）总裁Pichler先生介绍其公司成立于1893年，业务分为滑雪索道、旅游用缆车、城市客运系统和物料运输四大板块。1976年以来，为历次冬奥会安装了索道缆车设备。1999年在美国拉斯维加斯建成首个城市客运系统，成为当地公共交通系统的重要组成部分，在玻利维亚建设的缆车线路全长超过30公里，是全球最大的缆车交通系统，海拔为3600米至4000米，部分已投入运营。在巴布亚新几内亚建设的金矿砂传送系统，每小时可运输2万吨。公司注重研发，推出了360度全景缆车、可转向缆车、超大型运输缆车等新产品。2015/2016财年，多贝玛亚公司实现销售额8.34亿欧元。公司共有2673名员工，其中1360名在奥地利，在42个国家和地区设有子公司或分支机构，产品出口至91个国家。截至目前，该公司累计建设安装了1.48万条索道，每小时运送乘客约800万人次，全球市场份额高达56%。

峰会现场交流激烈，掌声和笑声雷动，各位参会企业家对“未来世界市场的领导者”、“传统和现代企业的领导者的变革”、“下一代——创新的未来”、“公司传承对外来的战略影响”、“机会资本市场——从隐形冠军到世界知名品牌”、“数字化、人工智能”、在气候变迁时代隐形冠军企业的责任，“中型企业和小型公司的转变“、德国制造的创新: 领军企业(隐形冠军企业)作为先行者。电动汽车发展，”欧盟、经济和贸易“、”2025世界贸易体系“等议题进行了热烈的交流和讨论。

中国是这次峰会的亮点。在目前逆全球化和贸易保护主义抬头的情况下，德国和中国作为世界贸易出口大国如何求同存异寻求合作推动全球经济持续健康发展始终是企业家们关心的主要话题。特别是与会的世界隐形冠军企业老总，对参加首次在中国举办的世界隐形冠军企业暨中国单项冠军企业大会表现出积极参加的愿望，同时有近众多的世界隐形冠军企业计划入驻首个北京大兴国际机场航站楼内的世界隐形冠军展示中心。本报将系列报道入驻北京大兴国际机场世界隐形冠军展示中心和长春DEZ德欧中心的入驻企业。

图3 德国经济参议院主席迪特哈特（中）与中国代表团成员合影。

卡伦鲍尔女士与会期间特别接见了黑森州参议员、德国侨商会主席、德国经济参议院中国首席代表杨明先生，她说，积极支持德国同中国合作举办首届世界隐形冠军及中国单项冠军大会，支持中德企业间的紧密合作，共同面对新时期挑战。

(责编：崔越、贾文婷)