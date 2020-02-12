土耳其华侨华人心系祖国 多种形式支持国内抗击疫情

人民网安卡拉2月12日电（记者 王传宝）在获悉国内新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发后，远在万里之外的土耳其华侨华人和中资企业心系祖国，以多种形式支持国内抗击疫情，积极捐款捐物，多达百万只医用口罩从土耳其运回湖北及全国各地一线。

迪丽巴尔是一位在土耳其生活工作了29年的维吾尔族华侨。1月28日，她在获悉国内医疗资源紧缺的情况后，第一时间动用各种渠道，在土耳其采购到了高标准的医用物资89箱。随后，在我驻土大使馆、南航等各方协调配合下，通过绿色通道，以最快的速度将12.7万只医用口罩和2000套杜邦防护服捐赠给了湖北慈善总会，将1000套杜邦防护服捐赠给了浙江慈善总会。迪丽巴尔感慨地告诉记者：“通过这次捐赠活动，我深深感受到了大家在灾难面前爱国爱家园的满腔热情和忘我的付出，也为自己能尽到微薄之力感到荣幸。”

土耳其中国和平统一促进会在获悉相关消息后，进行紧急动员，举办了捐赠活动，并用捐款购买了3M N95型号口罩，火速发往中国红十字总会，现获悉这批口罩已被调拨到内蒙古包头和鄂尔多斯等市。前来捐款的多名华侨华人表示：“相信我们的祖国能很快渡过难关，海外华侨华人和祖国同命运，共患难！”

国内疫情发展牵动着土耳其中资企业每一位员工的心，虽然无法亲自前往抗击疫情一线，员工们仍然希望贡献自己的一份力量。上海电力土耳其胡努特鲁燃煤电厂项目一方面积极通过各种途径筹措医用口罩资源，一方面以实际行动克服困难，确保项目施工安全有序开展。在土耳其医用口罩市场库存几乎所剩无几，很多航班暂时停运的情况下，公司相关负责人与时间赛跑，争分夺秒地四处寻找口罩资源，分别于1月30日和2月1日，将公司阿达纳项目筹措到的5万只医用外科口罩和伊斯坦布尔本部员工筹措到的5万只FFP1防护口罩通过货运航班运回国内。“相信中国政府能够采取有效措施控制疫情，中国同事们是我们的好兄弟、亲兄弟，我们的心永远和中国人民在一起。”参加了口罩筹措以及爱心捐赠的土耳其工程师法蒂赫动情地说。与此同时，受疫情影响，公司面临人手短缺和货物延迟进场等种种困难。为了不让这个“一带一路”重点项目延期，公司全面动员，想方设法克服困难。他们誓言：“保住工期，就是对祖国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情最大的贡献！”

他们的誓言也是其他在土中资企业的心声。据悉，国家电网土耳其项目及时向土方通报了国内疫情的情况，并表示已全力做好保障业主方工期的应对措施，与所有分包方都提前沟通，提早准备备选人员和措施，得到了土方的理解和支持。新希望土耳其饲料养殖食品进出口贸易与工业有限公司要求准备春节后回国的中方员工全部取消了回国计划，以保证公司的正常经营。针对当地流传各种有关疫情的谣言，公司及时向我驻土使馆进行了汇报，并联系地方警察局协助从网上撤除相关谣言。

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