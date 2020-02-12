巴西汉语老师茹晨曦：我与武汉的故事

茹晨曦

我和中国的故事始于15年前：我2005年开始学习中文，并在武汉居住了四年，我很多巴西的朋友和家人都不知道这个城市，因为它既不是北京，也不是上海。但自2020年1月起，所有人都知道我居住的城市，武汉是新冠病毒疫情的发生地。

武汉是湖北省的省会，位于中国中部。拥有1100多万人口，是中国第七大城市。武汉是中国重要的政治、经济、文化和教育中心，也是铁路、公路、航空、水路等交通运输的主要物流中心，是连接中国和世界各大城市的交通枢纽。

武汉拥有众多的湖泊，例如东湖，是这个城市的主要旅游景点之一。在这个公园里，我和丈夫维克托经常一起散步，度过了一个又一个的美好时光，他就是在东湖附近的一家茶馆里向我求的婚。

亚洲第一大河长江流经这座城市。在江边的很多地方，人们可以游览郁郁葱葱的公园，人们在这里一边锻炼身体，一边欣赏壮阔的江景。货船从江面上驶过，一些勇敢的中国人在江水里畅游。2014年夏，我们在岸边的一个小江滩上度过了难忘的一天，沐浴阳光，仿佛置身于巴西的海滩上。傍晚时分，我们围着临时搭建的篝火与朋友聊天。

我已经记不清去过多少次户部巷了，这里到处都是街头小吃摊，相隔不远就是武汉的另一处旅游景点——武汉长江大桥。在品尝了热干面后，我们漫步到这座桥上，和中国人一起坐在那里享受江面上阵阵微风的吹拂。

我在湖北大学有很多美好的回忆，那里有我很多亲密的朋友和老师。让我离开那里回到巴西是很困难的。但是，与我们内心的思念相比，更难受的是看到我们的朋友和老师正在遭受冠状病毒疫情蔓延的影响。

在家隔离数周的居民，只有戴着口罩才能外出，现在口罩已经成为了全球市场上的奢侈品。他们每天睡觉和起床的时候都在搜寻各类信息，希望看到病毒被抑制的消息，虽然是生活中最重要的节日，他们却要远离家人度过，即使有人和家人在一起也没有太多心思庆祝。

然而，最让我感到难过和愤怒的是，看到一些心术不正的人歧视来自中国，日本，韩国，越南，泰国等这些国家的亚洲人，甚至还包括亚裔巴西人。难道这些人就毫不在乎，毫不同情人类遭受的这些苦难吗? 难道他们就不会换位思考吗？更有甚者，他们相信任何虚假的谣言或新闻，不经过理性的思考就传播给别人。

面对这些人的无知，我们非常高兴能看到那些发鼓励信息的人，公开支持中国和中国人民；还有那些正帮助中国应对这场艰难斗争的人，他们贡献自己的力量，比如医务人员，他们不顾个人安危照顾医院里的患者，还有科研人员，他们不辞辛劳，将各种建议呈递给相关部门。

这些人照亮了世界。只有在这样的困境中，我们才能看到人们真实的一面，我所看到的中国人的面貌就是团结一致。我希望中国朋友们能够在世界各地的言行中感受到爱。愿每个人都能心情愉悦，凝聚力量来战胜疫情。

爱你们的，茹晨曦。（编译 鲁扬 实习生朱帅杰）

（作者为巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方汉语教师）

(责编：于洋、贾文婷)