联合国教科文组织前副总干事格塔丘·恩吉达发文：新冠肺炎必将被击败

原标题：新冠肺炎必将被击败

编者按

联合国教科文组织前副总干事、清华大学杰出访问教授、清华大学中非领导力发展中心联席主任格塔丘·恩吉达9日在清华大学官方网站发表题为《新冠肺炎必将被击败》的文章，为中国战“疫”加油，全文如下。

自古以来，人类一直在与病毒作斗争。我们所取得的技术和科学进步使我们能够遏制病毒的传播、减少人们生命的损失。当下的卫生系统比以往任何时候都要强大得多。在处理新兴流行病方面，我们的国际合作成效显著。在卫生系统薄弱的地区，我们有能力在世卫组织领导下召集来自世界各地的专家来应对新病毒和复发性病毒的暴发——比如源自非洲的艾滋病病毒。我们有能力阻止病毒的传播，并成功治愈感染者。我们都明白，致命的病毒不分国界，我们唯一的选择是共同努力，抛开可能存在的社会分歧，朝着同一个方向前进。

科学家告诉我们，病毒是随机出现的，它们当然没有国籍。只有愚人和非理性者才会认为病毒，比如冠状病毒，是这个民族或那个民族的问题。病毒是我们的集体挑战。人类在历史上曾面临过许多流行病。据估计，黑死病在14世纪夺走了欧亚地区7500万至1亿人的生命。1918年的流感大流行（西班牙流感）是另一种致命的流感，它感染了大约5亿人，估计造成5000多万人死亡（占世界人口的3%至6%）。在最近的过去，我们面临过H1N1大流行，但死亡人数为15万到57万，比以前的死亡率低得多。这显然表明，我们处理此类病毒的能力和合作抵御能力的增强。

新型冠状病毒起源于中国武汉。中国政府及时与国际社会分享了包括基因测序在内的病毒的情况。他们采取了前所未有的措施，通过封锁来遏制病毒的扩散，并在创纪录的短时间内建立医疗机构来治疗感染者。最新资料显示，目前新型冠状病毒的死亡率约为2%。世界卫生组织总干事谭德塞博士对中国政府和人民为控制病毒扩散所做的努力深表赞许。在宣布全球卫生紧急状态的同时，世卫组织并未将这种新型冠状病毒提升为“全球性流行病”。令人鼓舞的是，各国政府、国际组织的知名领导——包括我的前上司、联合国前秘书长潘基文在内，整个国际社会发出了团结一致的信息。

一些国家以健康风险为理由，不鼓励人们到中国旅行，许多航空公司取消了往返中国的航班。这显然忽略了中国广阔的领土以及中央和地方政府为遏制病毒从武汉扩散到邻近地区所采取的有力措施。到目前为止，中国境外只有一例患者死亡。因此，一些国家采取极端措施是缺乏合理依据的——至少在现阶段，新型冠状病毒尚未被宣布为“全球性流行病”。

当人类面临共同的危险时，我们要么万众一心团结在一起，要么被恐惧击败。伦敦卫生与热带医学院传染病数学建模中心主任格雷厄姆·梅德利说：“我们正经历恐慌阶段。政府不知道该怎么做，人们不知道该怎么办。当我们了解风险时，就会改变应对方式。”我同意他这种睿智的观点。

我们必须避免因为国籍而歧视人，这既不道德、也无助于保护我们不受病毒感染。一个人的种族或国籍不是他是否携带病毒的指标。

有些人出于对病毒的无知而对中国人做出负面反应，但另一些人则将之用于更险恶的目的，图谋减缓和阻止中国的发展以及在国际舞台上日益增长的影响力，这是不可能的。中国已经指出，政治经济体制并不存在放之四海而皆准的模式。单一模式早已被证明是行不通的，在许多情况下更是数百万人悲惨遭遇的根源。只有各国选择合适的战略性政治经济方向，才能更好地促进国际社会的发展。

对密切关注中国发展的人们来说，我们深深钦佩中国逆袭取胜的韧性，中国所取得的奇迹般的发展清楚地证明了这一点。中国已经使7亿多人摆脱了赤贫，创造了纪录。习主席“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”的指示得到所有人的积极拥护。虽然应对新型冠状病毒的前路上仍面临无数挑战，但是我非常乐观，坚信中国人民在国际社会的支持下终将打赢这一战“疫”。

让我们保持乐观，各司其职，不屈服于蔓延的担忧。

（作者：格塔丘·恩吉达）

(责编：冯粒、曹昆)