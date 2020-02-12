原标题：阿巴斯坚决拒绝美国“中东和平新计划”

新华社联合国2月11日电（记者尚绪谦）巴勒斯坦总统阿巴斯11日在联合国安理会中东局势和巴勒斯坦问题公开会上发表讲话，坚决拒绝美国“中东和平新计划”，但同时表示愿意与以色列展开谈判。

阿巴斯说，该计划不会给地区带来和平与稳定，巴方不接受该计划，将反抗该计划的实施。他重申该计划或计划的任何部分均不能作为谈判的参考。阿巴斯将这一计划称为“以色列-美国提议”，指出这是以色列和美国制订的先发制人的计划。

阿巴斯说，巴方之所以拒绝这一计划，是因为其不具国际正当性、违背“阿拉伯和平倡议”。该计划宣布巴勒斯坦人的自决权、自由和独立等权利无效，将犹太人定居点、没收巴勒斯坦人土地、兼并巴勒斯坦领土等非法行为合法化。该计划认为巴勒斯坦国不再享有对东耶路撒冷的主权，仅凭这一点，巴方就有足够理由拒绝。

阿巴斯在安理会出示了如果实施美国新计划未来巴以两国的地图，该地图看起来像一块到处是孔洞的“瑞士奶酪”。他质问，哪个国家会接受这样的结果？

阿巴斯希望美国总统特朗普能够公正、公平，支持具有国际正当性的决议的落实，使以色列和巴勒斯坦能够真正有机会实现和平。他说，强加的和平不会长久。

阿巴斯还表示，巴勒斯坦人不会诉诸暴力和恐怖主义，也不会将犹太人视为敌人。只要以色列内部有追求和平的合作伙伴，他愿意立即展开和谈。

美国总统特朗普1月28日公布“中东和平新计划”，该计划在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面关切。以方对该计划表示欢迎，巴方则明确拒绝。“中东和平新计划”公布后，巴以地区紧张局势不断升级。

(责编：刘洁妍、贾文婷)