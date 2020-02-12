原标题：美国政府对菲律宾终止《访问部队协议》表示遗憾

新华社华盛顿2月11日电（记者刘品然 刘晨）美国国防部长埃斯珀11日说，美方对菲律宾日前决定终止与美国签署的《访问部队协议》表示遗憾，同时称将努力解决由此产生的问题。

埃斯珀当天在前往布鲁塞尔出席北约国防部长会议的途中对随行媒体说，菲律宾终止协议，此举“令人遗憾且方向错误”，美方将对此仔细研判，并在未来180天内想办法解决该问题。

美国总统国家安全事务助理奥布莱恩当晚在华盛顿一个公开活动上回答新华社记者提问时说，“美方对美菲关系长期稳定充满信心并希望解决双方协议终止所带来的问题”，但他同时指出美军不会驻留在不欢迎美军的国家。

菲律宾外交部11日宣布，菲律宾已于当天正式决定终止与美国签署的《访问部队协议》。《访问部队协议》是菲律宾与美国在1998年签署的重要军事协议之一。该协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，其中包括双方举行军事演习的相关内容。按照双方约定，如要终止协议，任何一方以书面形式通过外交渠道通知另一方，在通知180天之后条约自动终止。

目前，菲美之间在安全合作方面还有1951年签署的《共同防御条约》和2014年签署的《加强防务合作协议》。

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