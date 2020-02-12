原标题：多国政要和国际组织对中国打赢疫情防控阻击战充满信心

新华社北京2月12日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，中国绝大多数省份新冠肺炎新增确诊病例呈现下降趋势。多国政要和国际组织代表积极评价中国政府和人民为抗击新冠肺炎疫情所做的努力，表示对中方打赢疫情防控阻击战充满信心。

巴西外交部长埃内斯托·阿劳若说，中方始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国际社会发布新冠肺炎疫情信息并积极开展国际合作，巴方对此高度赞赏，相信中国一定能够取得抗击疫情最终胜利。

巴西卫生部长路易斯·曼代塔表示，新冠肺炎疫情是巴中面临的共同挑战，巴方愿积极同中方开展公共卫生领域合作，为维护国际卫生安全做出积极贡献，相信伟大的中国将在经历疫情考验后更加伟大。

中非共和国卫生部长皮埃尔·索姆塞说，中方举措为各国树立了应对疫情的新标杆。新冠肺炎疫情是全世界面临的共同挑战，需要各国通力合作。中非政府坚定与中国政府和人民站在一起，支持中方抗击疫情。

科威特外交部亚洲事务大臣助理阿里·赛义德说，中国政府采取大量措施抗击新冠肺炎疫情，科威特支持中方正在采取的措施，并对中方充满信心。中国人民正代表全人类而战，我们期望他们获得成功。

葡萄牙议会监督委员会主席乔治·拉康表示，他高度赞赏中国政府为应对疫情所做努力，特别是同有关国际组织进行密切合作，积极防控疫情。

斯里兰卡议员纳马尔·拉贾帕克萨表示，中国抗击新冠肺炎疫情取得令人鼓舞的进展，中国在遏制新型冠状病毒传播方面做得非常出色，采取了很多效率极高的防控措施，对阻断病毒起到重要作用。

联合国副秘书长刘振民呼吁国际社会团结一致，给予中国和其他遭受疫情影响的国家以强有力支持。他与联合国有关机构负责人一起，向坚韧不拔抗击疫情的中国政府和人民致以崇高敬意，联合国系统愿继续向中国提供有力支持。

七十七国集团主席国圭亚那常驻联合国代表鲁道夫·坦恩鲍说，七十七国集团全力支持中国政府为抗击新冠肺炎疫情所做努力及与国际社会开展的合作。国际社会应本着负责、透明、团结、合作精神共同应对疫情，尽快遏制疫情蔓延。

国际商会秘书长约翰·登顿向各国国际商会发出公开信，呼吁与中国一道应对新型冠状病毒挑战。公开信说，全球工商界支持中国政府和人民为应对新冠肺炎疫情所做努力，国际商会将充分利用全球网络，尽其所能提供协助。（参与记者：张永兴、周星竹、乔本孝、温新年、赵丹亮、王薇、聂云鹏、唐璐、尚绪谦、林远、唐霁）

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