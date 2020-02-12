网民点赞“中国组织力”

人民网北京2月12日电（记者 郭牧龙）新冠肺炎疫情暴发以来，数以万计的医务工作者奔赴湖北，工地建设者不舍昼夜，行政执法部门严格防范，基层工作者摸排检查，14亿人按要求自我防护……政府本着对人民生命安全和身体健康高度负责的态度，采取了前所未有的防控与救治措施，誓言坚决打赢疫情阻击战。境内外网民纷纷点赞“中国组织力”，高度评价我集中力量办大事的制度优势、把百姓健康安危放首位的执政理念、全民齐心群防群控的团结精神。“只有中国可以”成为海内外社交平台的超高频留言。

点赞中国特色社会主义制度优势。2月4日、6日，武汉火神山、雷神山医院相继正式通过验收，两座医院施工现场的监控画面吸引了3500多万网民围观，“中国速度”“中国力量”成为海内外社交平台持续关注的热点。有境内外网民评价称： “不敢相信！这要是在美国得花5年”“10天造出33公顷的医院，就像阿拉丁擦亮神灯一样。”

对两座医院建设速度的肯定，只是网民点赞抗疫行动的缩影。在抖音上，一位在华居住的外国人点赞中国的视频悄然走红，视频称：“所有人对中国处理这次疫情的方式都感到震惊！”“中国面对突然暴发的疫情，采取封闭一座城市的强有力措施，在外国人眼中是不可思议的。除了中国，没有任何一个国家可以拥有这样的力量！”

一位网民与欧洲华人朋友的微信聊天记录，日前在互联网广泛转发。聊天中，欧洲华侨感叹，“国外出了事政府管不了那么多。但看看我们现在，水不停，电不停，暖不停，通信不停，生活物资供应不停，社会秩序不乱，国家机器运转正常，有条不紊地应对，这在国外是不敢想象的。”众多网民认为，这次疫情阻击战，充分展现了中国政治制度的强大优越性，这一优势已被实践反复证明，也被国际社会认同和推崇，是不可辩驳的事实。

点赞阻击疫情的决心速度措施，以及把百姓健康安全放首位的执政理念。连日来，一篇对比中美病毒疫情防控的文章在互联网刷屏。在华生活近20年的意大利裔美国人马意骏，将美国2009年甲型H1N1流感疫情与中国新冠肺炎疫情进行对比，对我当前采取的积极行动表示赞叹，并驳斥了恶意攻击中国的言论。马意骏称，世界应该为中国前所未有的、广泛的、积极的反应而喝彩。

一篇署名“王建东”题为《你知道，我们躲过了一场什么样的浩劫?！》的网文也表达了同样的观点，在持续跟踪全国疫情数据后，由衷佩服中央在春节前及时、果断、有力的决策。文章测算，如果国家出台的严厉隔离政策晚三到五天，考虑春节人口流动因素，疫情将会难以控制，致病率最终将达到20%，那国内几乎所有地区的医疗资源都将是极度稀缺的，甚至会引发一系列深层次经济社会矛盾，“是国家决策让我们避开了一场巨大的浩劫”。

点赞全民齐心的群防群治和必胜士气。土生土长的法国人Hamza Beldjillali居住在广东佛山，从事饮品行业。新冠肺炎疫情刚暴发时，作为两个孩子父亲的他动了离开中国的念头。但在亲身经历一系列防控措施后，他的恐慌和疑虑渐渐消除了。“从广州回到佛山的路上，先后五次测量体温，严防对个人和社会都有好处。”

罗马尼亚主流媒体《自由报》刊登了罗马尼亚籍驻华新闻工作者的长篇文章《疫情期间，一名罗马尼亚人在中国的亲身经历》，文章说，为防控疫情，中国千百年来的风俗说放手就能放手；大人孩子不再走亲串友、不再旅游度假，一夜之间变成了不出门的“宅男宅女”；人们在调侃中自我隔离，在微信上晒美食，发表情，用微笑告诉世界，中国人从不悲观和恐慌。

不少网民表示，新冠肺炎疫情在让人看到一个负责任大国的号召力和执行力同时，也让人看到民众响应党和政府号召、听从疫情防控安排、14亿人民一条心构筑起群防群治的严密防线。“试问哪个大国能做到？一个号召，春节全民不出门！振臂一呼，成千上万医务人员奔赴同一座城市！一声动员，几天建一所医院！”国际舆论赞叹：“每当中国面临威胁，其战胜困难的决心就能克服几乎一切阻碍。”

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