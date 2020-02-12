人民网努尔苏丹2月12日电（记者周翰博）日前，由哈萨克斯坦中国贸易促进协会发起的“援助友好邻邦防控新冠病毒肺炎疫情爱心募捐活动”在哈首都努尔苏丹如期结束。活动期间累计筹得捐款300万坚戈（约合6万元人民币）。所有款项已委托中国驻哈萨克斯坦大使馆转交“中国红十字总会”。

中国驻哈萨克斯坦大使馆专门致函哈萨克斯坦中国贸易促进协会表示感谢。信中指出，爱心无界，情义无价。哈萨克斯坦中国贸易促进协会和许许多多无私奉献的人们，用颗颗爱心汇成了红十字爱的海洋。助人为乐的行为将铭记在受助人心中。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克对记者表示，中国是哈萨克斯坦重要的合作伙伴，更是兄弟般的朋友。在这个特殊时期，“我们愿与中国朋友患难与共，提供力所能及的帮助。”

谈到此次募捐活动，拜赛克对记者表示，活动伊始便得到会员企业的积极响应，累计有35家企业捐款。“会员企业一看到募捐倡议就立刻行动起来，很多与中国没有业务往来的企业也纷纷慷慨解囊。”

“新型冠状病毒疫情固然严峻，但我们相信在中国共产党的领导下，坚强的中国人民一定能够消灭病毒，赢得胜利。”拜赛克表示，这次疫情爆发突然，蔓延迅速，让人始料未及。中国政府果断采取一系列防控措施，取得了有目共睹的效果。“在短短10天内武汉就建成两所集中收治新冠肺炎病人的医院。中国基建速度再次让全世界刮目相看。此外，全国各地的专家学者、医生护士火速驰援武汉，为这座城市带去了温暖，更带去了希望。如此高效的动员和行动能力充分体现了中国的制度优势。”

“哈萨克斯坦实业界对中国经济充满信心。”拜赛克强调，在疫情肆虐的时候，世界各国政府和人民本应同舟共济、共克时艰，但却有少数政客和所谓的学者借机发出奇谈怪论，唱衰中国经济。“客观来看，中国经济非常有活力，新型冠状病毒疫情对中国经济造成的影响只是暂时的，国际社会普遍认为2020年中国经济仍将保持稳定增长。”

“武汉加油、中国加油。”采访结束前，拜赛克请记者向中国人民转达哈萨克斯坦中国贸易促进协会以及众多企业家的祝福与问候，“中国与哈萨克斯坦都沿着民族复兴的正确道路阔步前行，疫情不过是前进道路上的一块绊脚石。衷心希望中国人民尽快打赢这场疫情防御阻击战！”。

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