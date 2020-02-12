中国在安理会重申对巴勒斯坦的支持

人民网联合国2月11日电（记者李晓宏）联合国安理会11日举行中东局势和巴勒斯坦问题公开会，中国常驻联合国代表张军在发言中重申，中方将坚定不移地支持巴人民争取恢复民族合法权利的正义事业。

他说，巴勒斯坦问题延宕70多年，是中东地区动荡不安的根源，一直拷问着人类良知和国际正义。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容任何交易。当前，巴勒斯坦人民仍在遭受巨大苦难，巴以双方冲突对抗不断，定居点建设和拆除巴人房屋的行动仍在继续并不断扩大，中东和平进程偏离正确轨道，中方对此感到忧虑。

他说，中方注意到美国公布“中东和平新计划”，也注意到巴勒斯坦、阿盟、伊斯兰合作组织、联合国秘书长等各方反应。中方一贯认为，联合国有关决议和“两国方案”、“土地换和平”原则等国际共识构成解决巴勒斯坦问题的重要基础，应当切实得到遵守。巴勒斯坦问题只能通过政治途径解决。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，都应当倾听主要当事方、特别是巴勒斯坦方面的看法和主张，听取地区国家和组织的呼声，应当通过平等对话和谈判达成，应当有利于推动巴问题早日实现全面、公正、持久解决。

他说，最近几天安理会成员就巴勒斯坦问题进行密集磋商。中方支持突尼斯、印度尼西亚的有关努力，认为安理会应在过去通过的决议基础上，听取巴勒斯坦人民的呼声，重申支持“两国方案”，重申相关决议以及既有国际共识的重要性，呼吁各方遵守国际法，避免形势进一步复杂恶化。中方鼓励各方本着负责任态度继续协商，缩小分歧，扩大共识，为解决巴问题创造有利条件。

张军表示，中方高度关注巴勒斯坦经济和人道状况，呼吁有关方面切实履行国际义务，全面执行联合国有关决议，尽快全面解决对加沙封锁，改善巴被占领土经济和人道条件。国际社会应加大对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的政治和资金支持，切实帮助巴难民和难民接收国改善人道状况，并加大投入支持巴经济重建。安理会负有维护国际和平与安全的首要责任。当前形势下，安理会应当同国际社会一道，为推动巴问题早日得到全面、公正、持久解决发挥建设性作用。

(责编：于洋、贾文婷)