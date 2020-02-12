阿尔及利亚驻华大使：艰难时刻，阿尔及利亚与中国心连心

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法（资料图）

人民网讯 阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法近日向人民网发来声明，表示在新型冠状病毒感染的肺炎疫情面前，阿尔及利亚与中国政府和人民坚定站在一起，祝愿中国早日战胜疫情。

以下为声明全文。

阿拉伯有句谚语说：“患难见真交”。在新型冠状病毒感染的肺炎疫情面前，阿尔及利亚就是与中国政府和人民心连心的真朋友。

阿尔及利亚总统阿卜杜勒-马吉德·特本在给习近平主席的信中说，他密切关注着中国疫情，并代表阿尔及利亚人民和政府声援中国，阿尔及利亚将在这个困难时刻与中国风雨同舟。

特本总统还向习近平主席表达了对因新型冠状病毒感染肺炎的病患及其家属的深切慰问，祝愿所有病患早日康复。

特本总统赞赏中国为防控新冠病毒所付出的努力，及其与国际社会之间的切实合作及快速协调，尤其是在世界卫生组织框架下，为保护区域和世界公共卫生安全所做的努力。

阿尔及利亚与中国之间有着传统友好合作关系，阿尔及利亚支持和高度评价中国为遏制病毒所付出的努力，并希望国际社会能客观评价因该病毒引起的国际公共卫生紧急状态。

特本总统说，他很清楚，毫无疑问，中国有能力在抗击疫情战争中获得胜利。

特本总统还特别提到要与湖北人民同在。他说，湖北在阿尔及利亚人民心中有特殊地位，阿尔及利亚独立后，中国向其派遣的第一支医疗队中，湖北医务人员为骨干。

特本总统最后指出，在关键时刻，阿尔及利亚政府第一时间给中国人民运送了急需的医疗用品，以表阿尔及利亚人的爱心及其与中国人民的团结一致。

值得指出的是，阿尔及利亚支援湖北的物资已于2月2日晚随阿尔及利亚航空飞机运达武汉机场。

作为阿尔及利亚驻华大使，我谨代表使馆全体工作人员，声援中国人民及其领导。我们十分赞赏中国各级政府为保护公共卫生所作的一切努力。

我们对中国政府在这一时期采取的防控措施感到由衷放心，并确信这些措施将取得积极成果，遏制疫情蔓延，保护人民的健康，恢复从前没有阴霾的阳光生活。

最后，我想再次强调对中国人民的慰问，祝愿早日度过特殊时刻。

阿中友谊永存，阿中人民团结互助万岁。（曾书柔编译）

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