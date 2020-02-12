南非独立考试委员会召开2020年度高考汉语考试工作会议

罗宾·莫厄特（Robyn Mowatt）做主旨发言。

人民网约翰内斯堡2月11日电 （王磊）南非当地时间2月8日，南非独立考试委员会（IEB-Independent Examinations Board）在博克斯堡召开2020年度汉语作为南非高考第二附加语科目考试工作会议。驻南非大使馆教育组负责人王道余、南非各孔子学院院长、孔子课堂中方负责人及汉语教师代表、本土汉语教师及南非高考汉语各科目命题人和阅卷人等参加了当天的会议。

会议由独立考试委员会高考科目评估专家罗宾·莫厄特（Robyn Mowatt）主持，她简要介绍了本次会议的主要流程，并表示南非学生学习汉语可以打开新的就业机会，有助于在中国留学和旅行、教英语，了解博大精深的中国文化。

随后，2019年度汉语考试命题人及阅卷人就2019年汉语高考情况进行了总结：较之2018年，参加考试人数增加，平均分提高。为了更好地准备2020年度汉语考试，与会代表也提出了改进意见和建议。

王道余提出，南非汉语教材需要实现本土化，考试内容也应该体现南非场景，有助于提高南非学生学习兴趣。他还建议，命题应选取符合南非语境的真实语料，且不应脱离南非学生生活。

中国中心孔子课堂中方负责人戴文红在会上介绍了“南非中文日”，以及南非6所孔子学院、3所孔子课堂及其HSK考试考点、德班大学孔子学院《国际汉语教师资格证》考点。

2019年是汉语作为南非高考第二附加语科目考试的第二年，中国中心孔子课堂下设教学点的两位汉语学员参加了这次南非汉语高考，并取得了优异的成绩。

自2016年汉语被纳入南非国民教育体系以来，越来越多的南非各级学校师生、政府部门官员、社会人员开始学习汉语。

中国中心孔子课堂中方负责人戴文红发言。

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