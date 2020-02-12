人民网>>国际

在海外遇到疫情，同胞可以怎么做？

2020年02月12日08:23  来源：人民网-国际频道
 

新型冠状病毒肺炎疫情牵动着全球关注。此刻如果您身在海外，担心新型冠状病毒肺炎的蔓延该怎么办？海外生病买药又有哪些注意事项？无忧行总结了一下大家比较关心的问题，为在外学习、工作、旅游的朋友们奉上实用手册，希望能有所帮助。

在海外生病买药怎么办？

一般而言，处方药(Prescription)需要医生的处方来购买，而非处方药（OTC）可自行购买。在国外，可在药店、超市等购得药品，其英语名称一般如下：

在购买药品之前，首先需要学会怎样向药剂师描述自己的病情，一定不要为了方便而耽误自己的病情。常用病情症状英文描述如下表：

紧急求救怎么办？

如果您在境外身体突发不适或需要紧急救助，请拨打当地急救电话。小编整理了世界各地急救电话如下。其中在欧洲，大部分国家急救电话统一为112，没有一一列在表格，包括：法国、德国、波兰、西班牙、意大利、葡萄牙、摩洛哥、梵蒂冈、瑞士、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、希腊、匈牙利、捷克、奥地利、立陶宛、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、爱尔兰、冰岛等国。

当然了，如果您身处海外网络不便或者未开通国际漫游，又需要紧急救助与外界联系，可在无忧行App免费一键拨打外交部全球领事保护与应急呼叫中心电话：0086-10-12308或59913991，外交部这个电话24小时在线，不用担心语言和通讯障碍了。

不知道这些讯息是不是能帮到大家呢？最后也想跟大家说，在外遇事不要慌，出了什么记得及时求助，12308是24小时在线电话，祖国和无忧行一直在你身边。 

(责编：徐祥丽、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved