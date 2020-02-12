在海外遇到疫情，同胞可以怎么做？

新型冠状病毒肺炎疫情牵动着全球关注。此刻如果您身在海外，担心新型冠状病毒肺炎的蔓延该怎么办？海外生病买药又有哪些注意事项？无忧行总结了一下大家比较关心的问题，为在外学习、工作、旅游的朋友们奉上实用手册，希望能有所帮助。

在海外生病买药怎么办？

一般而言，处方药(Prescription)需要医生的处方来购买，而非处方药（OTC）可自行购买。在国外，可在药店、超市等购得药品，其英语名称一般如下：

在购买药品之前，首先需要学会怎样向药剂师描述自己的病情，一定不要为了方便而耽误自己的病情。常用病情症状英文描述如下表：

紧急求救怎么办？

如果您在境外身体突发不适或需要紧急救助，请拨打当地急救电话。小编整理了世界各地急救电话如下。其中在欧洲，大部分国家急救电话统一为112，没有一一列在表格，包括：法国、德国、波兰、西班牙、意大利、葡萄牙、摩洛哥、梵蒂冈、瑞士、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、希腊、匈牙利、捷克、奥地利、立陶宛、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、爱尔兰、冰岛等国。

当然了，如果您身处海外网络不便或者未开通国际漫游，又需要紧急救助与外界联系，可在无忧行App免费一键拨打外交部全球领事保护与应急呼叫中心电话：0086-10-12308或59913991，外交部这个电话24小时在线，不用担心语言和通讯障碍了。

不知道这些讯息是不是能帮到大家呢？最后也想跟大家说，在外遇事不要慌，出了什么记得及时求助，12308是24小时在线电话，祖国和无忧行一直在你身边。

(责编：徐祥丽、贾文婷)