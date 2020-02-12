原标题：新型冠状病毒全球研究与创新论坛在日内瓦开幕

新华社日内瓦2月11日电（记者聂晓阳 刘曲 凌馨）世界卫生组织和“全球传染病防控研究合作组织”11日在瑞士日内瓦共同举办“科研路线图：新型冠状病毒全球研究与创新论坛”。世卫组织总干事谭德塞在论坛上发表开幕讲话，强调论坛的目标之一是达成一份“科研路线图”。

谭德塞说，新型冠状病毒疫情对全球在政治、资金以及科学领域的团结都是考验。全球要发挥团结精神应对疫情，公开、公平地分享数据和信息，尤其是共享样本和基因序列方面的关键信息。研究人员和捐助者则将围绕这一路线图协调自身工作。

他指出，疫苗还在研发，有效诊疗方法尚未出现，而包括病毒感染速度、传染期、试剂检测、重症病例管理、相关伦理等问题也亟需寻找答案。

谭德塞指出，这次论坛“不是一场涉及政治或金钱的会议，而是一场科学会议”，“我们需要集体的知识、智慧和经验来回答我们目前尚未找到答案的问题”。

来自全球相关学科科学家、有关国家和地区代表、公共卫生机构代表、伦理学者，以及主要科研捐助者代表等400多人以现场和在线形式参加为期两天的论坛。

论坛讨论重点包括9个方面，分别为：新型冠状病毒的病毒特性、病毒的动物来源与环境、病毒传播的流行病学调查、临床治疗、医院感染控制、药物研发、候选疫苗、科研伦理，以及疫情应对中的社会科学及公共卫生措施。

成立于2013年的“全球传染病防控研究合作组织”，是一个汇集主要研究资助机构的国际组织。该组织致力于通过国际合作，在传染病暴发后展开快速、有效的反应。

(责编：刘洁妍、贾文婷)