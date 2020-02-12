原标题：冬季风暴致欧洲多人伤亡

一场猛烈的冬季风暴10日袭击欧洲多国，导致大量交通中断、引发洪水警报并造成人员伤亡。

英国气象局将此次风暴命名为“西娅拉”，德国称之为“萨比娜”。风暴9日袭击不列颠群岛后东移，从法国到波兰，10日席卷欧洲大陆多个国家。

美联社报道，捷克西南部一名司机和斯洛文尼亚北部一名男子10日均因驾驶的汽车遭暴风吹倒的大树砸中身亡。瑞典西南部两名男子9日乘船在费根南湖倾覆，一人溺亡，一人失踪。

英国2万多户家庭因暴风雨断电，部分地区10日遭遇暴风雪和大雪。风暴过后，英国仍有大约180起洪水警报未解除。交通网络受到严重破坏，航班、渡轮和火车被迫取消或延误。

德新社援引法国电力公司ENEDIS的数据报道，截至10日上午，风暴过境导致法国13万户家庭断电。法国气象局令32个部门保持橙色预警。

在德国，公用事业公司10日努力恢复巴伐利亚北部约5万户家庭的电力供应。风暴造成各地机场数百架次航班取消、部分铁路运输暂停、长途电话服务受到严重影响。包括德国北莱茵—威斯特伐利亚州在内的多地学校暂时关闭。

比利时贝尔加通讯社报道，比利时海岸小镇米德尔克的风速达到每小时115公里。一些地区的树木被刮倒，堵塞道路，有屋顶被掀掉瓦片。

瑞士部分地区风速达到每小时148公里，导致铁路、山间索道和学校关闭。

捷克全国大约9.6万户家庭断电，至少7架航班被取消，数十条铁路线遭封锁，多趟列车延误。

波兰超过5.5万户家庭10日早上没有电力供应。德新社报道，截至10日早上6点，1100多名消防员出动清除倒下的树木。

气象部门警告，丹麦、挪威、瑞典和芬兰沿海水位非常高。（陆爱华）（新华社专特稿）

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