原标题：特朗普本月首访印度

美国白宫10日宣布，总统唐纳德·特朗普将携夫人梅拉尼娅于本月24日至25日访问印度。这将是特朗普上任后首次访问印度。

根据日程，特朗普将先后访问印度首都新德里和古吉拉特邦艾哈迈达巴德，后者是印度总理纳伦德拉·莫迪的家乡，也是甘地故居所在地。

白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆说，特朗普与莫迪上周末通电话敲定行程，认为此访将“进一步强化两国战略伙伴关系”。

【筹备厚礼】

不愿公开姓名的印度国防消息人士披露，印度政府今后两周内将批准一笔26亿美元的军购协议，计划从美国军工巨头洛克希德—马丁公司购买24架MH-60R“海鹰”直升机。

防务产业消息人士说，为缩短谈判进程，印方将选择通过美国海外军事销售渠道完成这笔军购，即由两国政府决定协议细节，“这是政府间协议，已经接近（达成）”。

路透社报道，特朗普访印之际，莫迪政府正想尽办法强化双方关系。特朗普长期对美印贸易失衡感到不满，曾指责印度是“全球关税之王”，但印度方面一直努力缓和美方担忧，并致力于尽早与美方达成贸易协议。

近年来，印度在进口武器方面不断寻求摆脱对俄罗斯的依赖，2007年以来从美国累计进口170亿美元军事装备。

【地缘考量】

一些政治分析师认为，美国拉近与印度的关系，存在地缘政治考量。

美国哈得孙研究所成员、巴基斯坦前驻美大使侯赛因·哈卡尼说，美国在全球地缘政治博弈的布局中，格外重视英国和印度，“印度可能成为21世纪美国在大国竞争中的最可靠亚洲伙伴，就像20世纪英国在欧洲的角色一样”。

《国会山》日报报道，特朗普此行可能与莫迪敲定双边贸易协议的最后细节。

美国卡内基基金会成员米兰·瓦伊什纳夫认为，双方在特朗普访问期间达成有限贸易协议的可能性较大。在军事合作等领域，美印关系将更加密切，但印度对自身的定位与美方想法不同，不愿被当作美国在地缘博弈中的棋子，“事实上，他们（印度人）因为被这样谈论而愤愤不平”。（徐超）（新华社专特稿）

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