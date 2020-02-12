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埃及调停巴以交火

2020年02月12日08:22  来源：新华网
 
原标题：埃及调停巴以交火

　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面确认，一个埃及代表团10日抵达加沙地带，寻求为近期以色列和哈马斯之间持续不断的交火调停。

　　法新社报道，埃及长期以来在以色列和控制加沙地带的哈马斯之间充当调停方。不过，暂不清楚这次调停的进展和细节。

　　以色列军方在一份声明中说，当天早晨以军“飞机和战机瞄准一系列位于加沙地带南部的哈马斯目标，其中包括一处哈马斯训练营以及其他军事设施”。不过，加沙地带目前还没有传出人员伤亡或损失。

　　一枚发射物9日晚从加沙地带击中以色列南部一处空旷地带，触发空袭警报，致使数千人逃进避难所。

　　按以色列军方说法，自从美国总统唐纳德·特朗普1月28日发布“中东和平新计划”以来，至少8枚火箭弹或榴弹以以方为目标从加沙地带发射。以军每次都予以回击。

　　以色列总理本雅明·内塔尼亚胡9日在耶路撒冷说，以方已做好“强有力”打击加沙地带的准备。

　　内塔尼亚胡当天在内阁例行会议上警告，虽然不能透露以色列后续的行动细节，但以方已做好对哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）实施“强有力”打击的准备。

　　以色列媒体报道，以色列国防部长纳夫塔利·贝内特当天在以色列与加沙地带边境召开形势评估会议。他警告，如果哈马斯不停止“不负责任的行为”，将面临来自以方的“致命打击”。

　　以色列与加沙地带之间近期发生多次交火，最近一次是8日晚。以色列国防军发表声明说，一枚火箭弹当晚从加沙地带发射至以方境内。作为回应，以军出动坦克炮击哈马斯位于加沙地带北部的两个军事哨所。

　　美方的“中东和平新计划”在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，无视巴勒斯坦方面关切。以方欢迎这一方案，而巴方明确拒绝。方案公布后，巴以地区紧张局势不断升级。（田野）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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