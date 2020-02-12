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俄罗斯“提醒”美国勿因卡签证惹仲裁

2020年02月12日08:22  来源：新华网
 
原标题：俄罗斯“提醒”美国勿因卡签证惹仲裁

　　俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，如果美国拒签赴联合国总部外交官的问题不能在合理期限内解决，受此困扰的国家可能要求联合国仲裁机制介入。

　　涅边贾说，如果美国不能适时解决问题，相信有些国家会提议援引《联合国和美国关于联合国总部的协定》第21条，即仲裁条款，而提交仲裁。他补充说，解决签证问题刻不容缓。

　　联合国大会应美国邀请，同意将大会会址设在美国，双方签订《联合国和美国关于联合国总部的协定》于1947年生效。协定规定，美国作为东道国，不应给因公务前往联合国总部的联合国成员国相关人员设置障碍，应当免费、迅速向他们发放签证。

　　根据这一条款，联合国与东道国之间发生任何争执，应提交至一个由3名仲裁员组成的仲裁庭，其中联合国秘书长提名一名仲裁员、美国国务卿提名一名仲裁员，最后一人由两者选择，如果两方不能达成一致，则由国际法院院长提名。

　　联合国大会去年12月采纳一项决议，呼吁美国迅速向外交官发放签证，否则将考虑启动仲裁程序处理签证问题。

　　去年9月，俄罗斯代表团多名成员因没有拿到签证，无法赴美国纽约参加第74届联合国大会。俄方代表也没能参加10月举行的一些联大工作。今年1月，美国拒绝向伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫发放签证，阻止他参加安理会会议。

　　俄外长谢尔盖·拉夫罗夫曾说，俄方可寻求重选联合国总部选址，以确保所有成员国代表能够代表各国正常参与联合国工作。

　　联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯本月说，他对美国卡签证一事深表关切，敦促美方将签证办理程序正常化。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、贾文婷)
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