人民网>>国际

伊朗导弹袭击致美军上百人脑损伤

2020年02月12日07:39  来源：新华社
 

　　美国国防部10日证实，超过百名驻伊拉克美军士兵因伊朗1月上旬导弹袭击确诊轻度创伤性脑损伤。这一数据可能继续攀升。

　　美国国防部说，最新确诊109名驻伊美军士兵轻度创伤性脑损伤，其中76人已经返岗，26人在德国或美国接受治疗，7人正从伊拉克前往德国接受评估和治疗。

　　最新数字比国防部一周前发布的确诊人数显著增加，当时是64人。

　　伊朗1月8日凌晨向驻有美军的两座伊拉克军事基地发射导弹，报复美军袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼。美方起初说，袭击没有造成美方人员伤亡。大约一周后，五角大楼承认部分士兵遭受脑损伤，后续定期更新确诊人数。

　　五角大楼官员先前预告，确诊人数可能不断增加，因为脑损伤症状可能在受伤后一段时间才会显现，而且军队上报程序可能耗时较长。

　　轻度脑损伤症状包括头痛、眩晕、畏光、恶心。美军参谋长联席会议主席马克·米利说，个别病例可能一两年后才出现明显症状。

　　外界质疑，美国国防部处置军内疑似或确诊脑损伤病例可能不够及时和公开。五角大楼多次澄清，没有忽视或延迟发布士兵受伤状况。

　　美国总统唐纳德·特朗普先前针对驻伊士兵脑损伤事件发表意见，措辞如“听说他们头痛”，似有“轻描淡写”之嫌，招致议员和退伍军人团体批评。

　　根据美国国防部数据，2000年以来，大约40.8万名美军士兵确诊创伤性脑损伤。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved