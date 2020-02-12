伊朗导弹袭击致美军上百人脑损伤

美国国防部10日证实，超过百名驻伊拉克美军士兵因伊朗1月上旬导弹袭击确诊轻度创伤性脑损伤。这一数据可能继续攀升。

美国国防部说，最新确诊109名驻伊美军士兵轻度创伤性脑损伤，其中76人已经返岗，26人在德国或美国接受治疗，7人正从伊拉克前往德国接受评估和治疗。

最新数字比国防部一周前发布的确诊人数显著增加，当时是64人。

伊朗1月8日凌晨向驻有美军的两座伊拉克军事基地发射导弹，报复美军袭杀伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼。美方起初说，袭击没有造成美方人员伤亡。大约一周后，五角大楼承认部分士兵遭受脑损伤，后续定期更新确诊人数。

五角大楼官员先前预告，确诊人数可能不断增加，因为脑损伤症状可能在受伤后一段时间才会显现，而且军队上报程序可能耗时较长。

轻度脑损伤症状包括头痛、眩晕、畏光、恶心。美军参谋长联席会议主席马克·米利说，个别病例可能一两年后才出现明显症状。

外界质疑，美国国防部处置军内疑似或确诊脑损伤病例可能不够及时和公开。五角大楼多次澄清，没有忽视或延迟发布士兵受伤状况。

美国总统唐纳德·特朗普先前针对驻伊士兵脑损伤事件发表意见，措辞如“听说他们头痛”，似有“轻描淡写”之嫌，招致议员和退伍军人团体批评。

根据美国国防部数据，2000年以来，大约40.8万名美军士兵确诊创伤性脑损伤。（陈丹）【新华社微特稿】

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