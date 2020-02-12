中东欧国家多举措应对劳动力短缺

近年来，包括匈牙利在内的中东欧国家普遍面临生育率下降和劳动力短缺问题。由于欧盟扩容，中东欧国家人口大量向更发达的欧盟国家移民，致使劳动力进一步短缺。

据联合国统计，2018年，中东欧成为世界上人口下降最快的地区。目前，约有11%的波兰人和9%的捷克人在海外居住；在拉脱维亚，适龄工人数量相比2000年减少了25%；罗马尼亚人口数量每年都在以10万人左右的速度递减。青壮年劳动力和高技术人才的不断流失，让中东欧国家经济发展前景面临挑战。维也纳国际经济研究所近期的一项研究显示，在未来两年内，劳动力短缺问题将开始抑制波兰和捷克的经济增长速度。

匈牙利移民政策研究专家莫莱·克里斯蒂安说：“劳动力不足带来的经济和社会问题正在浮现。因为劳动力短缺和工资成本上升，许多外国投资者望而却步，影响了中东欧地区在全球产业链的分工。另一方面，劳动力不足给各国公共财政带来了极大压力。一些中东欧国家的养老金支出占财政的比例已与西欧国家持平，这对经济发展正在起飞阶段的中东欧国家来说不是一个好消息。”

为鼓励生育，缓解日益严峻的劳动力短缺问题，中东欧国家陆续出台应对政策。在波兰，每名儿童每月将获得500兹罗提（1元人民币约合0.54兹罗提）的补贴。在匈牙利，女性早育将获得政府的低息贷款，生育4个子女的女性将终身免缴个人所得税。今年还是匈牙利一揽子家庭补助计划出台十周年，该计划为有子女的匈牙利家庭提供税收减免和补助津贴，目前总量已达约2600亿福林（1元人民币约合42.25福林），相当于匈牙利国内生产总值的4.5%。今年1月起，匈政府在父母的基础上，将祖父母也纳入享受育儿金补助的范围。此外，波兰和斯洛伐克等国正尝试向妇女提供免费或高补贴的托儿服务，让她们免去后顾之忧。

波兰华沙大学人口统计学家安吉涅斯卡·菲海尔表示：“中东欧国家在移民政策上普遍比较保守，通过移民增加劳动力的途径恐难奏效。目前，一些中东欧国家陆续出台了鼓励创业和吸引人才回流的政策，但还处在起步阶段。如果要吸引高技术人才回流，除了加快自身经济发展，更重要的是完善其他相关配套政策，如环境治理、子女入学和公共服务等。”

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)