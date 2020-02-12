美国白宫预算报告凸显政党分歧

当地时间2月10日，美国白宫向国会提交了2021财年联邦政府预算报告。这一预算报告总额约为4.8万亿美元，提议大幅削减联邦医疗救助、食品救济等民生保障项目支出以及对外援助，同时增加国防和退伍军人支出。由于这份预算报告与民主党关注的议题存在多处冲突，遭到了民主党人的激烈批评，恐难在其控制的众议院获得通过。美国媒体分析指出，围绕预算报告的争议凸显了美国政党分歧和政治极化。

美国2021财年从今年10月1日起至明年9月30日止。按照报告，白宫计划将国防开支增加0.3%至7405亿美元；为推进美国宇航员重返月球和登陆火星计划，将美国国家航空航天局预算增加12%。报告显著增加了美国退伍军人事务部、国土安全部的预算。白宫还打算划拨20亿美元资金用于在南部边境修建隔离墙，拿出31亿美元扩建美国移民关押设施，计划增加6万张床位等。

预算报告还提出，将在未来10年削减2万亿美元的民生保障项目和学生贷款援助支出，实施联邦医疗保险下的处方药定价改革，在医疗补助和食品补助计划中增加工作要求条款，调整学生贷款援助相关法律，收紧联邦层面的残疾人福利申请条件等。美国环境保护局预算和政府对外援助都被大幅削减。

预算报告一经披露便招致民主党人批评。众议院议长南希·佩洛西指责预算报告“对美国工薪阶层的健康、财政状况和福祉漠不关心”。众议院筹款委员会主席、民主党众议员理查德·尼尔说：“白宫对关键民生保障项目的无情削减，使之绝不可能成为法律。”

共和党议员对预算报告态度模棱两可。参议院预算委员会主席、共和党参议员迈克·恩茨说，这份预算报告反映了政府的优先事项，但它只是一份建议清单，两党达成共识对于控制美国的债务和赤字水平将是必要的。

《华尔街日报》分析指出，白宫的预算报告反映了美国现政府未来10年的财政政策目标，即到2024年联邦赤字占国内生产总值比重将减半，到2029年再减半。但实现这一目标的基础是今后数年美国经济保持3%的年增长率，而美联储官员认为美国经济在未来数年的增长率可能只有1.9%左右。

《纽约时报》的文章指出，这份预算报告难以在民主党控制的众议院获得通过。民主党主张提高对富人税收，增加政府在医疗、教育、住房等方面的投入，两党立场相距甚远。文章认为，如果这样一份预算报告获得通过，毫无疑问将扩大美国贫富差距，加剧美国社会的不平等问题。

（本报华盛顿2月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 16 版）

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