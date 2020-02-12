人民网>>国际

美国白宫预算报告凸显政党分歧

本报驻美国记者  张梦旭

2020年02月12日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间2月10日，美国白宫向国会提交了2021财年联邦政府预算报告。这一预算报告总额约为4.8万亿美元，提议大幅削减联邦医疗救助、食品救济等民生保障项目支出以及对外援助，同时增加国防和退伍军人支出。由于这份预算报告与民主党关注的议题存在多处冲突，遭到了民主党人的激烈批评，恐难在其控制的众议院获得通过。美国媒体分析指出，围绕预算报告的争议凸显了美国政党分歧和政治极化。

　　美国2021财年从今年10月1日起至明年9月30日止。按照报告，白宫计划将国防开支增加0.3%至7405亿美元；为推进美国宇航员重返月球和登陆火星计划，将美国国家航空航天局预算增加12%。报告显著增加了美国退伍军人事务部、国土安全部的预算。白宫还打算划拨20亿美元资金用于在南部边境修建隔离墙，拿出31亿美元扩建美国移民关押设施，计划增加6万张床位等。

　　预算报告还提出，将在未来10年削减2万亿美元的民生保障项目和学生贷款援助支出，实施联邦医疗保险下的处方药定价改革，在医疗补助和食品补助计划中增加工作要求条款，调整学生贷款援助相关法律，收紧联邦层面的残疾人福利申请条件等。美国环境保护局预算和政府对外援助都被大幅削减。

　　预算报告一经披露便招致民主党人批评。众议院议长南希·佩洛西指责预算报告“对美国工薪阶层的健康、财政状况和福祉漠不关心”。众议院筹款委员会主席、民主党众议员理查德·尼尔说：“白宫对关键民生保障项目的无情削减，使之绝不可能成为法律。”

　　共和党议员对预算报告态度模棱两可。参议院预算委员会主席、共和党参议员迈克·恩茨说，这份预算报告反映了政府的优先事项，但它只是一份建议清单，两党达成共识对于控制美国的债务和赤字水平将是必要的。

　　《华尔街日报》分析指出，白宫的预算报告反映了美国现政府未来10年的财政政策目标，即到2024年联邦赤字占国内生产总值比重将减半，到2029年再减半。但实现这一目标的基础是今后数年美国经济保持3%的年增长率，而美联储官员认为美国经济在未来数年的增长率可能只有1.9%左右。

　　《纽约时报》的文章指出，这份预算报告难以在民主党控制的众议院获得通过。民主党主张提高对富人税收，增加政府在医疗、教育、住房等方面的投入，两党立场相距甚远。文章认为，如果这样一份预算报告获得通过，毫无疑问将扩大美国贫富差距，加剧美国社会的不平等问题。

　　（本报华盛顿2月11日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月12日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved