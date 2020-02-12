菲律宾决定终止与美国的《访问部队协议》

新华社马尼拉2月11日电 （记者郑昕、袁梦晨）菲律宾外交部11日宣布，菲律宾已于当天正式决定终止与美国签署的《访问部队协议》。

菲外交部发表声明说，终止该协议的决定出自菲总统杜特尔特的命令。菲律宾外交部长洛钦表示，美国驻菲使馆相关负责人已经收到了菲律宾方面关于决定终止该协议的外交照会。

据了解，杜特尔特此举的导火索是美国政府在今年1月以“侵犯人权”为由拒绝了菲律宾一位现任国会参议员的赴美签证。杜特尔特曾公开表示，如果美国不做出改变，菲方将会在一个月内终止《访问部队协议》。

菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛在当天举行的新闻发布会上引用杜特尔特的原话说，菲律宾是时候加强独立自主的防卫力量，而不是在国家安全方面仰赖于其他国家了。

《访问部队协议》是菲律宾与美国在1998年签署的重要军事协议之一。该协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，其中包括双方举行军事演习的相关内容。按照双方约定，如要终止协议，任何一方以书面形式通过外交渠道通知另一方，在通知180天之后条约自动终止。

目前，菲美之间在安全合作方面还有于1951年签署的《共同防御条约》和于2014年签署的《加强防务合作协议》。

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 16 版）

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