德国地方选举风波持续发酵

德国执政党基督教民主联盟（基民盟）主席安妮格雷特·克兰普—卡伦鲍尔2月10日宣布，将不会作为基民盟总理候选人参加明年的联邦议院选举，并将辞去基民盟主席一职。德国媒体认为，克兰普—卡伦鲍尔一直被外界视作总理默克尔的“接班人”，其突然辞职打破了默克尔的权力交接设想，给德国政坛带来变数。

据报道，此次基民盟主席的辞职与图林根州州长选举风波有关。基民盟、自由民主党（自民党）在选举中与德国右翼民粹主义政党德国选择党“暗中勾结”，跨越了德国主流政党不与右翼政党合作的“政治红线”。

本月5日，图林根州议会投票选举州长，德国选择党在第三轮投票中放弃推举本党候选人，转而投票给基民盟与支持的候选人托马斯·克梅里希，使后者仅以1票优势获胜。多家德国媒体发表评论，指责克梅里希依靠右翼民粹主义的德国选择党的投票支持上台，成为二战后首位由右翼势力助推当选的州长。虽然克梅里希当选第二天就迫于各方压力选择辞职，但批评者坚持认为，克兰普—卡伦鲍尔作为基民盟主席应该对选举风波负责。

德国选择党于2013年成立，在德国社会被广泛视作极右翼民粹主义政党，特别是该党还有明确的反犹太主义主张。出于对极右势力沉渣泛起的担心，各主流政党均表态不与德国选择党合作。然而，随着2015年欧洲难民危机爆发，德国的社会治安状况恶化，恐怖主义威胁日益上升，导致民粹主义思潮抬头。2017年9月德国联邦议院选举后，德国选择党首次成为联邦议院最大反对党。在去年10月举行的图林根州议会选举中，德国选择党以23.4%的得票率成为该州第二大党。

选举风波发生后，德国各界纷纷表明对右翼抬头“零容忍”的态度。默克尔也表示，依靠德国选择党的帮助赢得选举的行为，违背了基民盟及她本人的基本价值观和信念，是不可原谅的。本月6日，组成德国大联盟政府的基民盟、基社盟以及社民党举行特别会议后发表联合声明，要求图林根州重新进行选举。三大政党还重申，无论在任何情况下都不与德国选择党合作。

克兰普—卡伦鲍尔现年57岁，于2018年12月当选基民盟主席，接替已担任该职务18年之久的德国总理默克尔，被很多德国媒体视作默克尔“接班人”。然而，自担任基民盟主席一职以来，克兰普—卡伦鲍尔始终被党内质疑领导力不足，在德国勃兰登堡、萨克森、图林根的3场州议会选举中，基民盟得票率均出现大幅下滑。这次的图林根州选举风波，则成为了压垮克兰普—卡伦鲍尔的“最后一根稻草”。

眼下，德国政界人士在如何处理同德国选择党的关系上存在分歧。有分析认为，图林根州选举风波以及克兰普—卡伦鲍尔辞职留下的权力真空或导致基民盟内部陷入路线之争。

（本报柏林2月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 16 版）

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